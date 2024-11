Alaska se sincera sobre las secuelas que sufre Mario Vaquerizo antes de su esperada reaparición tras su accidente

Apenas cinco semanas después del aparatoso accidente que sufrió al precipitarse desde el escenario en Cáceres, Mario Vaquerizo vuelve al trabajo. Demostrando una vez más su fortaleza a pesar de los complicados momentos que ha vivido desde el pasado 19 de octubre -con varios pasos en el hospital, dos vértebras rotas, un collarín que se ha convertido en su compañero inseparable, y secuelas que todavía arrastra y que dificultan su día a día- el cantante de 'Las Nancys Rubias' reaparecerá públicamente este martes en 'TardeAR'.

Una vuelta a la normalidad que está deseando tras un reposo forzado de algo más de un mes y sobre el que nos ha hablado ilusionada Alaska, su gran apoyo en este durísimo trance en el que nunca ha perdido la sonrisa ni el optimismo de que todo quedará tan solo en un gran susto: "Eso no lo ha perdido en ningún momento. El cuello todavía tiene que seguir llevando collarín, y ver no ve del todo, pero oye, para venir al programa... Como dice él, 'oye, lo que no se me han quitado son las ganas de hablar'" desvela entre risas.

Como asegura, Mario está con fuerzas y con ánimo, "así que ya empieza con sus cositas habituales". "Hasta marzo no empezaban los conciertos con 'Las Nancys Rubias', así que luego tendrá que hacer su rehabilitación y ya" explica, confesando que lo más tocado tras la caída no ha sido el cuello, "que es tiempo y que suelden los huesos y ya está, no es tan complicado", sino la vista: "Los ojitos es lo más... tendrá que hacer rehabilitación para recuperar la vista".