Alfonso Martínez de Irujo niega que haya mala relación con su hermano Cayetano

Cayetano Martínez de Irujo atendía a los medios este miércoles, 20 de noviembre, en la misa en homenaje a su madre, la Duquesa de Alba, tras cumplirse diez años de su fallecimiento y sorprendía al hablar de las ausencias de sus hermanos.

En concreto, de su hermano Jacobo hizo un comentario que ha llamado especialmente la atención: "No sé quién es", reflejando así la mala relación que hay entre ellos.

Sin embargo, hoy Alfonso Martínez de Irujo ha hablado ante los medios y se ha mostrado contundente sobre su ausencia en el funeral por su madre: "No tengo que dar explicaciones, nada más".

El hijo de la Duquesa de Alba ha asegurado que no acudió a la misa de su madre por un motivo de peso: "Es que no pude, de verdad... no busquen otra. Fue una cosa que tenía al mediodía y se me retrasó".

Por último, Alfonso ha negado en rotundo que exista una mala relación con su hermano Cayetano: "Eso es lo que usted quiere que diga, pero es que no es así. No, nada".