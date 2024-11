La jefa de Saneamiento de Nueva York será su nueva directora de la Policía

Nueva York, 20 nov (EFE).- El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, anunció este miércoles que la actual jefa del Departamento de Saneamiento, Jessica Tisch, será la nueva directora del Departamento de Policía (NYPD), el cuerpo policial más grande de Estados Unidos.

Tisch, de 43 años, que ocupará el cargo el 25 de noviembre, será la segunda mujer al frente del NYPD, donde ha trabajado más de una década en puestos relacionados con la gestión de la tecnología y las emergencias pero nunca como oficial de la policía, de acuerdo con un comunicado.

El nombramiento de Tisch se produce después de que el anterior jefe del NYPD, Edward Cabán, dimitiera este pasado septiembre al verse envuelto en la investigación federal por corrupción del círculo más cercano del alcalde; le sustituyó temporalmente Thomas Donlon.

La nueva jefa del NYPD indicó en la nota que conoce "de primera mano la profunda nobleza" de la Policía y expresó su alineamiento con "la idea del alcalde Adams de combatir el crimen", así como prioridades de contraterrorismo y de innovación en el entrenamiento y la tecnología del Cuerpo.

De su etapa como jefa de Saneamiento (2022-2024), la Administración destaca que Tisch ha dirigido la "revolución de la basura" en Nueva York y ha contribuido a que se pongan en contenedores el 70 % de las toneladas de desechos que los ciudadanos dejan diariamente en las aceras.

El diario The New York Times detalla que la ejecutiva, que tiene tres títulos de la prestigiosa universidad de Harvard, proviene de una prominente familia que es propietaria del conglomerado Loews Corporation y copropietaria del equipo deportivo New York Giants. EFE