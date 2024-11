Mueren tres jóvenes por una explosión en un almacén ilegal de fuegos artificiales en Nápoles (Italia)

Al menos tres personas han muerto este lunes en una localidad cerca de Nápoles, en el sur de Italia, a causa de una explosión en un almacén ilegal de fabricación de fuegos artificiales, han informado las autoridades italianas.

Según la agencia estatal de noticias ANSA, las víctimas mortales son un joven de 18 años y dos gemelos de 26 que se encontraban en su primer día de trabajo tras ser reclutados para fabricar fuegos artificiales con motivo de las fiestas de Nochevieja.

El balance de víctimas podría aumentar puesto que los equipos de rescate continúan buscando a posibles desaparecidos bajo los escombros.

La explosión se ha producido en un almacén instalado ilegalmente el fin de semana pasado cerca de una zona agrícola en Ercolano, a pocos kilómetros de la sureña ciudad de Nápoles, y en él se habían acumulado numerosos artefactos pirotécnicos, recoge la mencionada agencia.

En declaraciones a la prensa, el alcalde de Ercolano, Ciro Buonajuto, ha lamentado el siniestro, describiéndolo como "una escena de devastación y gran dolor", y ha asegurado que "ni la Municipalidad ni las demás autoridades recibieron nunca solicitudes de autorización" para la actividad del almacén.

"Lo que me rompe el corazón es que los jóvenes no pueden morir así. Hay que enseñarles que el camino principal, aunque sea el más largo, es el de la legalidad y el respeto a las normas para que no vuelva a pasar lo que ha ocurrido esta tarde", ha concluido el regidor italiano.