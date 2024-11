Infantino lamenta la agresión a Javier Aguirre: "No hay lugar para la violencia en el fútbol"

Madrid, 17 nov (EFE).- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, apoyó al entrenador mexicano Javier Aguirre, agredido con un objeto lanzado desde la grada que impactó en su cabeza tras la disputa del Honduras-México, y afirmó que "no hay lugar para la violencia en el fútbol".

El máximo dirigente de la FIFA, a través de un comunicado oficial, pidió mano dura contra los violentos y lamentó un incidente que dio la vuelta al mundo con la imagen de Aguirre ensangrentado mientras saludaba a los miembros del cuerpo técnico del banquillo de Honduras.

"Me sentí conmocionado y triste al ver el horrible incidente en el que un objeto golpeó al seleccionador de México, Javier Aguirre, al final de su partido contra Honduras. No hay lugar para la violencia en el fútbol, ni dentro ni fuera del terreno de juego. Este tipo de incidentes no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad", afirmó Infantino.

"Sin excepción, en el fútbol, todos los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados deben contar con la seguridad necesaria para disfrutar de nuestro deporte. Hago un llamado a las autoridades pertinentes para que garanticen que esto se respete en todos los niveles", añadió.

Javier Aguirre fue agredido después del pitido final del choque que disputaron en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula Honduras y México. Un aficionado arrojó un objeto desde la grada que impactó en su cabeza causándole una brecha.