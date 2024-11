Zelenski dice que guerra en Ucrania terminaría más rápido con Trump

(Bloomberg) -- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a la plataforma mediática Suspilne que bajo el mandato del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, la guerra en Ucrania terminaría más rápido, según informa el sitio web del medio.

“Definitivamente, bajo la política del equipo que estará a cargo de la Casa Blanca, la guerra terminará más rápido. Este es su enfoque, su promesa a la sociedad, también es muy importante para ellos”, afirmó.

Trump, que asumirá el cargo en enero, ha dicho que buscaría un acuerdo rápido entre Kiev y Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el canciller alemán, Olaf Scholz, mantuvieron una llamada telefónica el viernes por la mañana, la primera comunicación directa entre los líderes en casi dos años, y hablaron sobre la guerra en Ucrania.

Nota Original: Ukraine War to End Quicker Under Trump, Zelenskiy Tells Suspilne

