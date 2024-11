Senadores republicanos eligen a Thune como líder de la mayoría

(Bloomberg) -- El senador por Dakota del Sur John Thune, un antiguo adjunto de Mitch McConnell y defensor del libre comercio, ganó la elección para liderar la mayoría republicana en el Senado el año que viene, estableciendo potenciales conflictos con el presidente electo, Donald Trump, sobre aranceles y la ayuda a Ucrania.

Thune, de 63 años, derrotó el miércoles en votación secreta al candidato de Elon Musk, Rick Scott, y a otro protegido de McConnell, John Cornyn. McConnell, el líder republicano más longevo de la cámara, abandona el cargo tras 18 años.

Thune ha buscado recomponer su relación con Trump después de un periodo difícil tras la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Esta semana, el senador dijo que estaba abierto a la solicitud de Trump de que el próximo líder del Partido Republicano en la cámara respaldara su capacidad para eludir los procedimientos de confirmación del Senado a través de nombramientos en receso.

Los republicanos del Senado están “unidos detrás de la agenda del presidente Trump”, publicó Thune en X tras la votación. Musk, dueño de la plataforma de medios sociales, respondió: “Felicidades”.

Trump no respaldó públicamente a nadie en esta contienda por el liderazgo del Senado. El Partido Republicano está próximo a tener la mayoría, cuando los senadores recién elegidos juren sus cargos el 3 de enero.

Thune advirtió en agosto que los aranceles globales propuestos por Trump eran una receta para la inflación, destacando su apoyo de larga data a los acuerdos de libre comercio para fortalecer las exportaciones agrícolas de su estado. Ese puede ser el mayor punto de conflicto entre Trump y los miembros del partido que dominan la Conferencia Republicana del Senado.

El Congreso ha otorgado al presidente amplias facultades para modificar los aranceles con el fin de abordar la seguridad nacional y otras preocupaciones, por lo que los aranceles de Trump pueden no requerir una votación del Congreso. Pero un enfrentamiento público entre Trump y Thune al principio de la administración podría provocar una fractura en el partido en un momento crítico.

Thune también ha apoyado la ayuda a Ucrania, alineándose con McConnell para oponerse a la posición del vicepresidente electo, JD Vance. Aunque el senador de Dakota del Sur votó a favor de absolver a Trump en su segundo juicio político, Thune dijo que las acciones del exmandatario para interrumpir la transferencia pacífica del poder hace casi cuatro años eran “inexcusables”.

Conocido como un senador afable con buenas relaciones en toda la esfera política y con la comunidad empresarial, Thune ha servido 20 años en el Senado después de derrotar al entonces líder demócrata Tom Daschle en 2004.

Nota Original: Senate GOP Elects Thune as Leader, Rejecting Musk’s Pick (1)

--Con la colaboración de Maria Luiza Rabello.

