Deuda de los hogares en Estados Unidos alcanza un nuevo récord

(Bloomberg) -- La deuda de los hogares estadounidenses alcanzó un nuevo máximo el pasado trimestre, y las señales de tensión financiera en los grupos de menores ingresos están aumentando.

Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el aumento de la deuda hipotecaria, de los préstamos para automóviles, de las tarjetas de crédito y de los préstamos estudiantiles llevó el pasado trimestre a la deuda total de los consumidores a un nuevo récord de US$17,9 billones. Los ingresos de los hogares aumentaron más que la deuda, pero los consumidores más jóvenes y los que perciben menos ingresos se enfrentaron a mayores tensiones, dijeron los investigadores de la Reserva Federal.

Por décimo trimestre consecutivo, un mayor número de propietarios de viviendas se endeudó usando sus casas de garantía, ya que las líneas de crédito con garantía hipotecaria aumentaron hasta US$387.000 millones. Los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron en US$24.000 millones, hasta US$1,17 billones, con la cifra récord de 600 millones de cuentas abiertas. Los créditos para automóviles aumentaron en US$18.000 millones a US$1,64 billones. Además, los préstamos a estudiantes aumentaron en US$21.000 millones aun récord de US$1,61 billones.

Las hipotecas, que constituyen la mayor parte de la deuda de los hogares, aumentaron hasta la cifra récord de US$12,6 billones. Representan el 70% de los saldos totales de los hogares.

“Aunque la deuda de los hogares sigue aumentando en términos nominales, el crecimiento de los ingresos ha superado al de la deuda”, declaró en un comunicado Donghoon Lee, asesor de investigación económica de la Reserva Federal de Nueva York. “Aun así, las elevadas tasas de morosidad revelan estrés para muchos hogares, incluso en medio de cierta moderación en las tendencias de morosidad este trimestre”.

Las tasas de morosidad también subieron con respecto al trimestre anterior. Alrededor de 126.000 consumidores tenían una anotación de quiebra añadida a sus informes de crédito en el tercer trimestre. En conjunto, el 3,5% de la deuda pendiente se encontraba en alguna fase de morosidad, frente al 3,2% del segundo trimestre.

En particular, las tasas de morosidad temprana aumentaron en los préstamos para automóviles en 0,2 puntos porcentuales y en las hipotecas en 0,3 puntos. La proporción de préstamos para automóviles que pasaron a una situación de morosidad grave, lo que significa que los pagos se retrasaron al menos 90 días, aumentó hasta el 2,9%. Ambas cifras son las más altas desde 2010.

El porcentaje de consumidores con una cuenta de cobro por parte de terceros en su informe de crédito se mantuvo relativamente estable, en el 4,6%, según el informe. Pero el saldo medio de esos cobros subió a un máximo histórico de US$1.705.

Es probable que los datos de morosidad también sean artificialmente bajos, ya que excluyen los pagos no efectuados de préstamos federales a estudiantes, que no se comunicarán a las agencias de crédito hasta el cuarto trimestre. Se cree que millones de estadounidenses están atrasados en el pago de sus préstamos estudiantiles.

Nota Original: Household Debt at New Record Is Squeezing Low-Income Americans

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.