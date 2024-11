Carlos Vives: Los Latin Grammy son la banda sonora de la locura que es nuestra diversidad

Miami (EE.UU.), 11 nov (EFE).- El cantautor colombiano Carlos Vives expresó este lunes que el Latin Grammy representa la "banda sonora de esta locura que es nuestra diversidad cultural" y por eso se declaró "emocionado" de ser el invitado de honor en la edición 25 de los premios, que se entregan este próximo jueves en la ciudad de Miami.

"Esta ciudad nos reúne a todos. Abraza nuestras culturas y nos deja crear cosas nuevas", dijo hoy Vives durante una rueda de prensa en la que reflexionó sobre el impacto de haber sido escogido como La Persona del Año (Poty, por sus sigla en inglés) de los Latin Grammy de esta edición, cuando la Academia de la Música Latina celebra su vigésimo quinto aniversario.

"Cuando me enteré, lo primero que me vino a la mente son todas las personas que lo merecen". Este Poty pudo ser de (el legendario compositor mexicano) José Alfredo Jiménez, por ejemplo, o de alguno de los grandes del rock argentino", comentó.

A los 63 años y consciente de que está "en el segundo tiempo" de su carrera, Vives vive el homenaje con humildad. "La única palabra que se me ocurre y se me seguirá ocurriendo es agradecimiento. Así he vivido mi carrera y vivo esto", subrayó con los ojos brillantes y la voz entrecortada.

Por eso se le hace tan especial que su año como Persona del Año coincida con el regreso de los Latin Grammy a Miami luego de una edición en 2020 que se celebró sin audiencia en vivo por la pandemia de la covid-19, y 21 años después de que acogió la cuarta edición en 2003.

"En Miami yo conocí lo que es ser latino, la (ciudad fue la) que me abrió la puerta a la música latina en general", recordó. También en el sur de Florida consiguió retomar su carrera después de varios años de ausencia.

"Yo pasé un tiempo subsistiendo, haciendo lo que podía", recordó y dio crédito a su esposa, la también colombiana, empresaria y ex reina de belleza Claudia Elena Vásquez, como la artífice de la resurrección de su carrera musical.

"Ella fue la que creyó en mí, me consiguió un mánager increíble, me metió en una disquera con un líder igual de increíble y aquí estamos", señaló en referencia a Walter Kolm y a Afo Verde, director ejecutivo de Sony Music Latin Iberia, respectivamente.

Sobre el futuro, Vives se ve varias décadas más haciendo música, aunque bromeó que se tiene que "cuidar mucho el cuerpo", pues su música, que se pasea por los ritmos bailables de su natal Colombia, no se puede interpretar desde una silla.

Sin embargo, será en una silla donde Vives escuchará el miércoles en la noche, víspera de los premios, a algunos de sus colegas más preciados interpretando versiones de sus mayores éxitos, como es la tradición de la cena de Poty. A su lado estarán su esposa, sus cuatro hijos, su madre, que viajó desde Colombia, y "todos los amigos que entren", según admitió.

Por segundo año consecutivo, el compositor y productor mexicano Édgar Barrera es el artista con más nominaciones, con nueve, seguido de la colombiana Karol G y el puertorriqueño Bad Bunny, con ocho cada uno.