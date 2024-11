Gemma Serrano y Carmen Borrego, todos los detalles de su inesperado y cordial encuentro

Íntima amiga de Edmundo Arrocet, Gemma Serrano se ha convertido en uno de los grandes azotes públicos de las hermanas Campos en los últimos tiempos; especialmente de Carmen Borrego, a la que la locutora radiofónica no ha dudado en atacar públicamente en numerosa ocasiones, acusándola de aprovecharse tanto de su madre María Teresa Campos, como de su hijo José María Almoguera, para ganar dinero en los platós.

Duros ataques a los que la colaboradora ha reaccionado anunciando medidas legales contra Gemma que, a día de hoy, no tiene noticias de las demandas que supuestamente iba a interponer la tía de Alejandra Rubio contra ella.

Sin embargo, sí hay novedades en su tensa relación, ya que como nos ha contado la amiga de Bigote en el homenaje que se ha hecho al recordado Carlos Ferrando en Madrid cuando se cumplen 3 meses de su fallecimiento, recientemente se vieron las caras. ¡Y la reacción de Carmen ha sido cuanto menos sorprendente!

"Tengo que decirte que por casualidad el otro día estaba en Las Rozas Village con una amiga yendo a descambiar una cosa que le habían regalado por su cumpleaños, y me paré en un muñequito para hacerme una foto. Y se paró Carmen Borrego para que me hiciese la foto y cuando me volví le di las gracias porque evidentemente paró el que la gente fuese pasando por delante de la cámara, sí, sí" ha revelado, asegurando que no se dio cuenta de que era la hija de María Teresa Campos hasta que se giró para darle las gracias por haberse parado para que se hiciese la foto. "Vi que era ella y me dijo 'de nada', por supuesto" ha relatado, convencida de que "evidentemente ella sabía que era yo porque estaba viendo a quién estaban haciendo la foto, pero yo la verdad que no me di cuenta".

"Me quedé alucinada, en shock" afirma, confesando que el encuentro no fue tenso ni hubo intercambio de palabras más allá de su agradecimiento por el gesto de Carmen, y de su educada respuesta evitando reprocharle públicamente nada de lo que ha dicho sobre su familia en los últimos tiempos.

Sin embargo, y tras su inesperado y cordial encuentro, Gemma no ha dudado en volver a atizar a Las Campos y acusarlas de no haber ido al homenaje a Carlos Ferrando "porque se sabe que están donde les pagan, y aquí como no les van a pagar no creo que vengan a pesar de que él las quería muchísimo, sobre todo a Teresa, y él sí que estuvo en ese último momento con ellas".