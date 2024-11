Expertos llaman a crear un "muro de contención" frente a los bulos: "Aumentan el dolor de las víctimas"

Los momentos de crisis colectiva, como la que se está viviendo a causa de la DANA que golpeado parte del territorio español, especialmente la provincia de Valencia, se convierten en caldo de cultivo para la proliferación de bulos, que, además de generar "miedo", pueden dificultar la toma de decisiones eficientes. "Difundir información falsa en momentos de crisis sociales es un acto absolutamente insolidario" y que "incrementa" el ya profundo dolor de las víctimas.

Así lo advierten especialistas y profesionales de la información, que analizan para Europa Press la proliferación de noticias falsas que se han difundido en relación con la tragedia del temporal que ya arroja más de 220 víctimas mortales confirmadas.

La catedrática de Periodismo y miembro del Instituto de Políticas de Bienestar Social (Polibienestar) de la Universitat de València (UV) Carolina Moreno asevera que las 'fake news' "erosionan la confianza" en las instituciones públicas y "la credibilidad" de estas.

Además, advierte que los bulos "no se pueden parar", ya que nadie puede controlar si una persona difunde vídeos falsos y manipulados por la Inteligencia Artificial. "El gran problema de los bulos --prosigue-- es que no se perciben como información falsa, es decir, el lector piensa que la información es real".

En este sentido, Moreno --que está al frente del grupo de investigación ScienceFlows, que ya ha estudiado este fenómeno en otros contextos, como la pandemia de la covid-- reconoce que "nadie puede evitar que una persona decida publicar y difundir información falsa". "Los bulos tienen plasticidad porque todos siguen el mismo patrón; además, se multiplican en tiempos de crisis, ya que juegan con las emociones de la ciudadanía", alerta.

La pregunta es evidente: ¿qué se puede hacer frente a estos rumores y mentiras tóxicas? Moreno señala, en relación al papel de las instituciones, que estas tienen "cierto grado de culpa" porque la sociedad se informa por las redes sociales o aplicaciones como WhatsApp y Telegram, entre otras.

"Hay que pedir que la información institucional sea creíble, confiable y clara", reclama la catedrática, que insta a todas las instituciones a ser "transparentes" y a cumplir "diferentes filtros de calidad". De este modo, se puede contribuir a construir "muros de contención".

También ha puntualizado que, en España, la sociedad ha tenido "siempre" un "problema de confianza" con los medios de comunicación, a pesar de que en la reciente pandemia mundial su actuación fue positiva porque "se alinearon con las instituciones públicas". Según Moreno, hay una "gran desconexión" entre lo que saben los profesionales de la información y lo que llega a la ciudadanía.

Pese a que muchos de los bulos corren a través de las redes, la experta no cree que sean "malas". "Simplemente son contenedores donde entra información de todo tipo: bulos, información veraz, correcta...", ha apuntado. En estos ámbitos virtuales se genera "un cóctel" que provoca "ansiedad" y "sobrecarga emocional". En resumen, sostiene que el canal por sí mismo nunca es el responsable, sino que es el contenido.

Desde que la DANA arrasó el territorio valenciano han sido varios los bulos propagados, muchos de ellos realmente crueles, como los que insistían en hablar de centenares de muertos en el aparcamiento del centro comercial de Bonaire. "Los generadores de bulos buscan sensacionalismo, amarillismo y 'clickbait'", ha expuesto Carolina Moreno.

Por otra parte, la experta ha aludido a la creciente presencia de 'influencers' y el rédito comercial, que ha analizado un estudio publicado en febrero por la Unión Europea (UE).

De esta radiografía se desprenden datos como que el 97 por ciento de los 'influencers' analizados compartía publicaciones con contenido comercial, pero solo el 20% lo señaló sistemáticamente como publicidad.

"LAS ÚNICAS FUENTES FIABLES SON LAS CONTRASTADAS"

Sobre este asunto, el presidente de la Unió de Periodistes Valencians, Vicent Marco, ha hecho hincapié en que uno de los retos "más importantes" del periodismo es luchar contra la desinformación porque "desacredita" a los profesionales. Ha resaltado que las "únicas fuentes realmente fiables son las contrastadas", ya que, aunque "pueden tener su sesgo ideológico", "nunca inventan bulos ni los difunden".

Es "importante como sociedad" no participar en la difusión de bulos, puestos que estos "solo hacen que acrecentar el dolor de las víctimas", resalta.

Así, Marco ha llamado a "desconfiar de los 'pseudomedios', de los 'pseudoperiodistas' y de los agitadores". "No hay que difundir sus mensajes sin contrastar en la prensa seria", ha sostenido.

"Cuando empiezan las frases con un 'me cuentan', 'me dicen', 'me comenta un amigo', 'conozco a alguien que me ha dicho'... detrás de ese genérico 'me cuentan' suele haber alguna exageración, alguna media verdad y alguna mentira que lo único que pretende es conseguir 'likes' y crispación", ha concluido.

Sobre la DANA que ha afectado a la provincia de Valencia, y principalmente a los municipios de l'Horta Sud, Marco ha lamentado que han "proliferado" los bulos, al mismo tiempo que ha asegurado que "la indignación" de los afectados ha funcionado "como pólvora para su difusión".