Los premios europeos MTV regresan tras la suspensión de 2023, con Taylor Swift de favorita

Mánchester (Reino Unido), 10 nov (EFE).- Tras la cancelación de su última edición a causa de la situación mundial por los atentados de octubre de 2023 en Israel, los Europe Music Awards (EMAs) de MTV regresan por todo lo alto este domingo con una gala en Mánchester a la que Taylor Swift concurre, una vez más, como la gran favorita.

Al menos en el palmarés, todo apunta a que será una gala dominada por mujeres, pues tras la autora de 'Cruel Summer', que cuenta con siete nominaciones, aparecen otros nombres femeninos fuertes, los de Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX y Sabrina Carpenter, todas con opciones en cinco categorías, mientras que con cuatro figuran Beyoncé, Ayra Starr, Kendrick Lamar y Lisa.

Swift, que ha sido la gran estrella del panorama musical este año con su gira 'The Eras Tour', está nominada a mejor artista, mejor artista pop, mejor artista estadounidense, mejor actuación en directo, mejores fans, y a mejor vídeo y mejor colaboración, por 'Fortnight', con Post Malone.

Especialmente reñida será la categoría a mejor canción, con grandes éxitos de 2024 como han sido 'We Can't Be Friends (Wait For Your Love)' de Ariana Grande, 'Beautiful Things' de Benson Boone, 'Texas Hold 'Em' de Beyoncé, 'Birds of a Feather' de Billie Eilish, 'Espresso' de Sabrina Carpenter, y 'Good Luck, Babe!' de Chappel Roan.

Muchos de esos nombres se repiten como aspirantes a proclamarse mejor artista, un premio que andará entre Beyoncé, Billie Eilish, Post Malone, Raye, Sabrina Carpenter y Swift.

Con una audiencia mundial en más de 180 países, parte de los ojos estarán pendientes de galardones como el de mejor artista latino, que en esta edición podría recaer en Anitta, Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Shakira o Peso Pluma, quien protagonizará durante la gala una de las actuaciones.

El mexicano está además nominado por 'BELLAKEO' junto a Anitta (también candidata en la categoría de "mejores fans") y competirá en mejor colaboración con artistas como la española Rosalía y la surcoreana Lisa por 'New Woman'.

A ese premio optan además Charli XCX y Billie Eilish, por 'Guess'; Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar, por 'Like That'; y Lady Gaga y Bruno Mars, en 'Die With A Smile'.

El citado 'New Woman' de Rosalía es asimismo candidato a mejor videoclip, como 'Fortnight', de Taylor Swift y Post Malone; 'We Can't Be Friends (Wait For Your Love)', de Ariana Grande; '360', de Charlie XCX; 'Houdini', de Eminem, y 'Not Like Us', de Kendrick Lamar.

Nada está escrito en unos premios a menudo impredecibles que, según la categoría, dependen de voto popular o de voto interno, y que, en cualquier caso, si han pasado a la posteridad por algo es por producir actuaciones espectaculares.

Lo fue la que el estadounidense Benson Boone realizó en la matriz de estos galardones hace solo unos meses, los Video Music Awards (VMAs), y se espera que traiga algo de aquel fuego a esta gala, a cuyo escenario también se subirá el canadiense Shawn Mendes a una semana de publicar nuevo disco y en lo que supone su regreso a la música tras un largo parón por salud mental.

Raye, la última gran reina de los Brit Music Awards, podría llevar algo del espíritu soul de Amy Winehouse a la ceremonia, que también contará con el estadounidense Teddy Swims, autor del bombazo 'Lose Control', con la sudafricana Tyla, con las mexicanas The Warning y con las surcoreanas Le Sserafim.

Pet Shop Boys, figuras emblemáticas del pop y la música electrónica, pondrán la dosis necesaria de leyenda y maestría, mientras que el rapero Busta Rhymes recibirá el galardón honorífico Global Icon por su contribución al hip hop mundial. EFE