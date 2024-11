La Princesa Leonor, así vivió la visita de Don Felipe y Doña Letizia a Paiporta: "Para ella son sus padres"

El tenso recibimiento a los Reyes Felipe y Letizia en su visita a la localidad valenciana de Paiporta -considerada 'zona cero' de la DANA- el pasado domingo junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sigue siendo uno de los temas más comentados del momento.

Los vecinos, indignados, recriminaban a las autoridades su presencia en el lugar cinco días después de la catástrofe al grito de "nos habéis dejado solos", "estamos abandonados", "venís solo a haceros la foto", o "sinvergüenzas", mientras les lanzaban a la comitiva barro y otros objetos.

En lugar de abandonar precipitadamente Paiporta como sí hicieron las autoridades políticas, Don Felipe y Letizia ponían en riesgo su propia seguridad para acercarse a la gente, escuchar sus durísimos testimonios y transmitirles su cercanía, su apoyo y su solidariad, dejando claro que la Corona está al lado de los damnificados por el peor temporal del siglo en España.

Unas impactantes imágenes, las de los los Monarcas cubiertos de barro abrazando al pueblo -en el caso de la Reina sin poder contener las lágrimas- que han dado la vuelta al mundo y que, como ahora ha confirmado 'Monarquía Confidencial', la Princesa Leonor vió con sus compañeros en la Escuela Naval de Marín, donde continúa su formación militar como guardamarina de la Armada.

Tal y como ha revelado el portal de noticias sobre la Casa Real por fuentes próximas a la heredera al trono, la hija mayor de Don Felipe y Doña Letizia vivió con mucha preocupación y consternación la situación, y estuvo especialmente pendiente de cómo se encontraban sus padres tras los complicados momentos vividos durante su visita a Paiporta.

"La heredera al trono vio a sus padres, Felipe VI y doña Letizia, como nunca los había visto: manchados de barro, bajo una lluvia de insultos y lodo, rodeados de vecinos que se dirigían a ellos. Vio cómo su padre trataba de calmar los ánimos de los vecinos, de consolar a algunos, y como su madre, que hasta había sido alcanzada en la cara por un trozo de barro, rompía a llorar, mientras algunos escoltas resultaban heridos" apunta 'Monarquía Confidencial', destacando por fuentes cercanas que aunque son los Reyes, para Leonor "son sus padres".

Por ello, en cuanto sus Majestades abandonaron la localidad, la Princesa habló con ellos por teléfono, y la Reina Letizia, muy afectada, se lo hizo saber a su hija, que reaccionó con orgullo a la actitud que sus padres tuvieron con los vecinos de Paiporta.

LA REACCIÓN DEL REY JUAN CARLOS A LOS ALTERCADOS

La de la Princesa Leonor no es la única reacción de la Familia Real que ha desvelado el citado portal, ya que el Rey Juan Carlos también se ha pronunciado desde Londres -donde disfrutó de una cena en un conocido restaurante con sus nietos Miguel e Irene Urdangarín el pasado fin de semana- sobre los tensos momentos vividos por su hijo y su nuera durante su visita a Paiporta.

Al parecer, el Emérito no dio "crédito" a lo sucedido, está "molesto" y "no entendió el recibimiento de los valencianos a los Reyes Felipe y Letizia cuando quisieron mostrarles su solidaridad". "Indignado" porque los monarcas "no tienen la culpa", habría expresado a su entorno cercano su "rechazo por la actitud violenta que mostraron los vecinos en Paiporta, mucha más cuando la intención de los Reyes era mostrarles su apoyo".