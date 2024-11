Lara Dibildos, sorprendida ante el romance de Escassi y Sheila Casas

Tras copar titulares por su relación con Hiba Abouk el pasado verano semanas después de su polémica ruptura con María José Suárez -aunque ninguno de los dos llegó a confirmarla, fueron sorprendidos besándose durante unas románticas vacaciones en Túnez en julio-, Álvaro Muñoz Escassi estrena nueva conquista.

Se trata de la influencer Sheila Casas, hermana de los populares actores Mario y Óscar Casas, con la que ha sido pillado de lo más cariñoso por las calles de Madrid. Es la revista 'Lecturas' la que este miércoles publica las primeras imágenes de la incipiente pareja, que disfrutó de una divertida jornada en Halloween en la que no faltaron los arrumacos, las miradas cómplices y las risas.

Un idilio que ha pillado por sorpresa a Lara Dibildos, que se ha enterado por la prensa de que su ex, con el que tiene una maravillosa relación y un hijo en común, Álvaro (17), ha recuperado la ilusión al lado de su compañera en la mesa de colaboradores 'vip' del programa 'TardeAR'.

"No tengo ni idea" ha confesado con una sonrisa cuando Europa Press le ha preguntado por el romance del jinete y Sheila. "Pues sabes tú más que yo" ha reconocido sorprendida, asegurando no tener "ni idea" de si esta relación va en serio o se trata solo de un escarceo. Lo que sí está claro, como refleja su reacción, es que por lo menos Escassi no le ha hablado todavía de la hermana de Mario Casas, quizás esperando a que lo suyo se consolide antes de compartirlo con ella.