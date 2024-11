Chris Hoy pide que se rebaje la edad de detección del cáncer de próstata

El exciclista de pista británico Chris Hoy ha afirmado que se pueden salvar "potencialmente millones de vidas" si se rebaja la edad de detección del cáncer de próstata, un mes después de hacer público que padece un cáncer terminal.

Sir Chris Hoy, seis veces campeón olímpico de ciclismo en pista, reveló el mes pasado en una entrevista en el 'Sunday Times' que su cáncer era terminal, después de que en febrero hiciera público por primera vez que se estaba sometiendo a un tratamiento que incluía quimioterapia.

A Hoy se le detectó un tumor en el hombro y en un segundo escáner se descubrió un cáncer primario en la próstata, que ha hecho metástasis en los huesos.

En un documental de la BBC titulado 'Sir Chris Hoy: Finding Hope', que se emitirá el martes, el 'pistard' escocés de 48 años pidió que se modificaran las pruebas de detección preventivas actuales en Inglaterra y Reino Unido.

El NHS (sanidad pública inglesa) no cuenta con un programa nacional de cribado del cáncer de próstata, pero los hombres mayores de 50 años pueden solicitar a su médico de cabecera una prueba gratuita del antígeno prostático específico (PSA).

"Creo que el cribado para hombres con un fuerte historial familiar de cáncer de próstata, debería ser mucho más joven, mucho", aseguró Hoy. "Me parece lógico que no se hagan la prueba un poco antes, para detectarlo antes de tener que someterse a un tratamiento importante. A mí me parece obvio. ¿Por qué no reducir la edad y permitir que más hombres se hagan un análisis de sangre?", añadió.

A la pregunta de si eso era algo que podía cambiar, Hoy respondió que espera que así sea. "Espero que, aunque quizá no, la gente que vea esto o se entere de mi historia y pregunte a su médico de cabecera genere el suficiente interés como para que los responsables de la toma de decisiones digan 'sabes qué, tenemos que ocuparnos de esto'", manifestó.

"Y a largo plazo, incluso desde un punto de vista logístico, podría salvar millones de vidas. ¿Y por qué no lo harías, ya sabes, por qué no lo harías?", concluyó uno de los mejores 'pistards' de todos los tiempos.