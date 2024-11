Hansi Flick: "Es muy bonito ver cómo mejora Casadó"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció que este domingo bajaron la "intensidad" y la "concentración" ante el Espanyol en la segunda parte, pero celebró la victoria (3-1) en el derbi, al tiempo que elogió a sus jugadores, en especial a Marc Casadó.

"Hemos ganado tres puntos, era el objetivo, era un derbi, estoy contento del resultado. En la segunda parte hemos bajado la intensidad pero se lo he dicho al equipo, son cosas que pasan. Hemos perdido concentración, atención. Ha salido Ansu, ha marcado el cuarto que nos han anulado, el equipo está teniendo una gran temporada, con un gran rendimiento. En la primera mitad hemos estado con más ritmo, en la segunda hemos bajado, pero el miércoles será otro partido", dijo en rueda de prensa.

El técnico azulgrana explicó la dificultad para los que entraron de recambio y valoró recuperar a lesionados como Dani Olmo. "Él sabe cómo marcar goles. Ha sido también muy importante. Fermín jugó contra el Bayern y el Real Madrid. Tenemos un equipo lleno de jóvenes jugadores. Estamos muy contentos de que Dani esté de vuelta, quizá no está al 100% pero ha podido jugar de inicio", afirmó.

"En la segunda parte no quería hacer demasiados cambios y perdimos un poco la concentración. Cometimos muchos errores. Normalmente me gusta cambiar, a los goleadores prefiero mantenerlos, pero quería sacar a Gavi, De Jong y Fermín. Quizá podía haber hecho un par de cambios antes, pero hicimos estos cambios, no han tenido el mejor rendimiento, pero en el próximo partido estaremos a otro nivel", añadió.

Además, Flick destacó que las rotaciones llegarán. "Iñigo está en un gran momento. Tenemos muchos partidos que haremos cambios. Después de dos partidos tenemos un parón por selecciones, después otro parón por Navidad y seguiremos a la carga. Necesitaremos jugadores. Todo el mundo quiere jugar", comentó.

"Sí, Casadó lo está haciendo muy bien. El rendimiento de las últimas semanas ha sido increíble. Estamos muy contentos con él. Hace las cosas muy bien en defensa y también en la zona ofensiva. Es muy bonito ver cómo mejora", añadió, elogiando también a Héctor Fort y a un De Jong que puede jugar de '8' o de '6'.

"Nos preparamos muy bien para los partidos y no tengo miedo de nada. Confío en el equipo y lo hacen bien. Tienen que demostrarlo en el campo y lo hacen al 100%. Los seguidores están muy contentos de cómo juega el equipo y así queremos seguir", afirmó.

Por otro lado, el técnico del Barça entendió que el valenciano Ferran Torres no estuviese en condiciones de jugar este domingo afectado por la trágica DANA. "Lo entiendo perfectamente. Es normal. Decía que no se sentía en condiciones de jugar este partido. Hay cosas mucho más importantes que el fútbol", zanjó.