David Alonso: "Hoy no sentía que fuese el momento para celebrar"

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El colombiano David Alonso (CFMoto) logró su decimotercera victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Malasia de Moto3, nuevo récord en un mismo año, pero reconoció que no sentía "que fuese el momento de celebrar".

"Cuando celebro o cuando hago un baile es porque me sale de dentro y lo siento, hoy no sentía que fuese el momento de celebrar y sólo quería coger esa bandera de la Comunidad Valenciana y pasearla por todo el circuito", dijo el piloto nacido en Madrid.

El paso de una dana por el este de España ha dejado una cifra provisional de 213 muertos, la mayoría en la Comunidad Valenciana.

"Ha sido un fin de semana un poco diferente, un poco más difícil de gestionar. Veo totalmente respetable y lógico que el equipo haya tratado de estar a su ciento por ciento, pero no era lo mismo porque teniendo a tu familia allí en esa situación, al final no hay las mismas risas", explicó Alonso.

"Después de todo lo que están pasando, quería ofrecer una buena carrera y tratar de sacarles una sonrisa y, al igual que Jorge -Martín-, donar el bonus de la victoria, pero aparte de eso me gustaría ir allí y ayudar personalmente, si se puede, si la agenda me lo permite esta semana, me encantaría, pero ahora lo que estamos es deseando volver a casa", insistió David Alonso, campeón del mundo de Moto3 2024.

En lo que a la carrera se refiere, David Alonso reconoció que tenía "un reto bastante ".

"Es un circuito en el que durante todo el fin de semana no he estado cómodo y en carrera se ha visto que hay algunas zonas en las que perdía un poco y no era fácil, sabía que no era el más rápido, pero he sabido usar la cabeza como me ha dicho mi técnico Mauri antes de salir y esta victoria es también muy especial, porque después de Assen es el circuito que más me ha costado", comentó. EFE