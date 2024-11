Ambriz reconoce sentir vergüenza por el mal paso de Santos Laguna

México, 2 nov (EFE).- Ignacio Ambriz, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, aseveró este sábado sentirse avergonzado por no poder dar la vuelta a los malos resultados de su equipo que ocupa el penúltimo lugar del Apertura 2024.

"Me siento avergonzado por los resultados. No hemos podido acompañar el trabajo con mejores números y eso me hace sentir frustrado porque siento que pudimos hacer más en el torneo", dijo el técnico luego de que su equipo perdió 2-0 ante el Cruz Azul en la decimoquinta jornada del certamen.

Santos se vio agobiado por el líder desde el inicio del juego. El local anotó en el primer tiempo gracias a Jorge Sánchez. En la segunda mitad el Cruz Azul mantuvo el dominio y marcó el segundo tanto por conducto de Ángel Sepúlveda.

El exestratega del Huesca de la segunda división de la liga española aceptó las limitaciones de su equipo ante un rival que ha dominado el torneo.

"Te gana el mejor equipo, el que es líder por mucho, el que está rompiendo récords. Ante un equipo así nosotros intentamos cerrarle espacios pero de todas maneras cometimos muchos errores, nos llegaron mucho", subrayó.

Ambriz dijo que sintió que en la segunda mitad lograron limitar un poco el poder ofensivo del Cruz Azul.

"En el primer tiempo anduvimos correteando la pelota y eso es muy difícil. Es algo que cuesta equilibrar cuando te mides a un rival que juega de esta manera. Creo que en el segundo tiempo, con los cambios, logramos controlarlos de cierta manera", explicó.

Con la derrota Santos Laguna se quedó en 10 punto que lo ubican en la decimoséptima posición del certamen. Acumula dos triunfos, cuatro empates y nueve derrotas.

En la decimosexta jornada, penúltima de la competencia, el equipo de Ambriz recibirá al Guadalajara el próximo martes.EFE

(fotos)