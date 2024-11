David Ferrer: "Me gustaría que todo saliera bien por Rafa"

Santiago Aparicio

Madrid, 1 nov (EFE).- David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, perfila la puesta en escena para las Finales de Málaga, dentro de poco más de dos semanas, donde va a contar con Carlos Alcaraz y con Rafael Nadal, que va a disputar la última competición de su carrera profesional.

Ferrer confía en que todo salga bien en la cita "especialmente por Rafa", porque "si alguien merece acabar bien, ese es Rafa", indica el capitán de España en una entrevista concedida a la Agencia EFE..

- Pregunta: David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis. Ya metido en la cuenta atrás para las finales.

+ Respuesta: "Sí, ya no queda prácticamente nada. Estoy ilusionado. La verdad que el hecho de que sea en casa, en Málaga y con todo el tema de Rafa, va a hacer que sea una Copa diferente".

- P: ¿Cual es la situación del equipo?. Pablo Carreño se dio de baja del MAsters 1000 de París, se especula con la llamada a Pedro Martínez. ¿Va a esperar a última hora?

+ R: "Creo que la semana que viene ya se sabrá el equipo definitivo. Unos días más y daremos el equipo. Ya comenté a todos los jugadores que después de de París se vería. Yo creo que el lunes o el martes ya se sabrá".

- P: va a ser un momento muy especial por lo de Rafa. ¿Ha hablado con él? ¿Cómo está? ¿Ya sabe si va a jugar solo dobles o también individuales?. ¿Cual es su idea, David?

+ "No lo sé, tendré que verlos entrenar. He hablado con Rafa esta semana, he hablado varias veces. Bueno, a ver un poco como van los entrenamientos; también he hablado con su entrenador Carlos Moya y Carlos Costa, su representante. Y bueno la verdad es que Rafa está entrenando bien; y ya una vez viendo a los jugadores y dependiendo de cómo estén, pues ya decidiré cómo serán los individuales y el dobles. Pero hasta que no estemos allí todos concentrados y en los entrenos no sé".

"Evidentemente tengo una idea de cómo será el equipo, lo visualizo un poco, pero bueno, ya te digo que hasta última hora, hasta que no estemos allí no lo decidiré".

- En cualquier caso, usted le conoce muchísimo; no va poner ningún tipo de problema; Va a ser el primero que si no está en condiciones lo va a decir y que si esta te lo va a comentar.

+ R: "Yo tengo mucha confianza con Rafa y con todos los jugadores, pero bueno, especialmente con Rafa para poder hablar y ver un poco sensaciones; como se siente o como lo veo yo. En ese aspecto no tengo ningún problema. Pero bueno, al final el capitán es el que tiene que decidir y bueno, bendito problema; tener tantas opciones y sobre todo tener a Rafa que sabes que en cualquier momento pues bueno, es un gran competidor, es el mejor jugador de la historia que hemos tenido; yo tengo mucha ilusión y tengo mucha fe en que nos puede ayudar".

- P: Además, evidentemente, de una relación de entrenador y jugador sois amigos por todo lo que habéis vivido juntos. ¿Cómo le ve asumir este tramo final de su carrera?

+ R: "Yo le veo bien, sinceramente. Nunca me ha preocupado el que Rafa decida retirarse porque lo conozco, porque sé que tiene. Es una persona con muchas inquietudes y que bueno, obviamente, forma parte de la vida. A nadie le gusta retirarse, no? Al final, el tenis nos retira todos; pero bueno, hay jugadores que lo llevan mejor o peor y en ese aspecto Rafa es una de esas personas que no me preocupa porque sé que bueno, ahora es padre, es muy familiar, luego tiene proyectos que le ilusionan; y que es consciente de todo lo que lo que ha conseguido"

- P: ¿Esta situación le recuerda un poco a cuando estaba ya afrontando también el final?. ¿Cómo vivió ese momento?

+ R: "Cada jugador lo afronta de una manera diferente. Eso es algo muy personal; obviamente, cuando vas bajando del ránking o cuando no ganas partidos. En el caso de Rafa también ha sido un tema de lesiones.

En mi caso, también fue un tema de nivel; fui bajando mi nivel, tenía 37 años y ya ahora los partidos que a mí me compensaba para seguir jugando al tenis, no? Entonces ya te digo que cada deportista tiene su idea; hasta donde quiere seguir jugando o no. Bueno, yo obviamente decidí jugar los últimos torneos que más me ilusionan y más motivaban prepararme para ese objetivo y así lo hice: Y bueno, lo llevé bien, fue un proceso, no? Al final cuando te retiras no deja de ser un duelo y bueno, hay que hay que llevarlo así".

- P: La semana de las finales de la Copa Davis va a ser una semana, unos días muy intensos, con muchas emociones por todo lo de Rafa y por la competición. ¿Teme de alguna forma que todo esto que habrá alrededor, todo lo que esté preparado, distraiga un poco al equipo, el entorno y el objetivo deportivo?

+ R: "No, espero que no. Yo creo que es una ilusión y una motivación para todos los jugadores. Tener a Rafa por última vez y que sea la Copa Davis en España, yo creo que nos da mucho más que nos quita; obviamente, pues van a ser días emotivos porque quieras o no, la figura de Rafa, al ser su último evento pues va, va a estar, va a estar más mediatizado que otras veces. Somos conscientes de ello; pero bueno, hemos intentado también dentro de lo que se pueda hacer lo que toque pero siempre y cuando el equipo esté concentrado también por Rafa, no? Yo creo que él también quiere estar concentrado para para afrontar su último torneo"

- P: En cualquier caso, va a ser una semana increíble. El final de la Billie Jean King, la Copa Davis, la retirada de Rafa. Sin duda, Málaga va a ser la capital del tenis.

+ R: "Y tanto. Sí y estoy contento de que sea en casa, contento de poder vivir esos momentos con el equipo, pero sobre todo con Rafa. Obviamente prefiero que no se retire y que siga dándonos alegrías, pero bueno, me gustaría que saliera bien por él, la verdad, porque bueno, porque al final lo aprecio muchísimo y ha sido alguien tan importante en el mundo del deporte que se merece acabar bien. Bueno, ya eso no lo puedes controlar, pero si alguien lo merece ese sería Rafa".

- P: ¿Habrá un vacío con el adiós de Nadal? ¿Hemos tenido suerte con la irrupción de Carlos Alcaraz justo en este momento?

+ R: "Sin duda. En el tenis está Carlos, es verdad que en eso hemos tenido suerte porque no es tampoco muy normal que después de un jugador como Rafa haya otro con una perspectiva tan grande, pero va a quedar cierta vacío en cualquier caso, No. Es que Rafa, la sombra de Rafa es muchísimo, pero hemos tenido mucha suerte tener otro jugador de la talla de Rafa, que es Carlos Alcaraz, que ya ha ganado cuatro Grand Slam y ha sido el número uno más joven, lo que está consiguiendo y la de años que le quedan. La verdad que eso se lo preguntas a cualquier otro país y nadie se lo hubiera creído. No, yo jamás pensé que hubiera otro jugador tan especial como es Rafa y Carlos es de esa de esa categoría, no? Entonces vamos a disfrutarlo, obviamente".

"Buenos tenistas españoles siempre va a haber; seguro que va a haber un grupo de jugadores que estará en el top 20 o top ten. Bueno, hay buena escuela, todo tiene un proceso porque al final durante veinte años ha habido siempre dos jugadores en el top ten. Bueno, yo creo que en ese aspecto dentro de equis años habrá jugadores jóvenes donde también nos pueden dar buenas alegrías".

P: En cualquier caso, con el adiós de Nadal se cierra una época en el circuito, con la retirada del big threee y aquí en España es el colofón a una generación espectacular, contigo, Feliciano López... un grupo de jugadores que habéis hecho historia.

+ R: "Pero es así; se tiene que ir lo viejo para que para que venga lo nuevo. Es ley de vida. Ha sido bonito; se han conseguido Copas Davis para nuestro país. Es una competición donde emocionalmente yo creo que te da mucho. A mí, personalmente, ha sido en donde más me ha dado emocionalmente y me lo he pasado muy bien porque juegas por equipos. Y en ese aspecto, pues bueno, ahora hay otros jugadores; se va Rafa, pero bueno, también con el liderato ahora también de Carlos Alcaraz. Creo que también se pueden conseguir cosas importantes para nuestro país, en la Copa Davis".

- P: España debuta el 19 de noviembre contra Países Bajos. Es el primer día de competición y con los jugadores recién llegados de las Finales ATP. ¿Es poco tiempo entre una competición y otra? ¿Le gusta?

+ R:"No me gusta. No me gusta que empecemos tan pronto porque tenemos a dos jugadores que están en el Máster como es Marcel Granollers y Carlos Alcaraz y eso si llegan lejos nos va a afectar. Obviamente también hay otros países que también les afecta, pero bueno me hubiera gustado que hubiera sido diferente, pero esas cosas pues tampoco las puedes controlar. Hay que aceptarlas tal como vienen y afrontarlo y ya no se puede cambiar"

- P: ¿Es una realidad la posibilidad de ganar la Copa Davis?:

+ R: "Sí, sí, claro que sí. Obviamente va a ser difícil porque hay países muy buenos y con este formato de Copa Davis el dobles influye muchísimo; entonces el que tengas muy buenos jugadores tampoco te da tan tanto de favorito, no igual. Bueno, no es el mejor formato que a nivel individual porque tenemos grandísimos jugadores de individual, pero también tenemos cerca al número uno del mundo de dobles. Así que en ese aspecto sí que se puede soñar; yo tengo confianza y voy ilusionado para intentar ganar la Copa Davis. Luego ya pues bueno, lo que suceda ya no lo sé. Esto es deporte y al final no puedes ganar cada año no; pero mi convencimiento es que vamos a intentar ganar la Copa Davis".

- P: ¿A quién considera favorito?

+ R: "Italia porque tiene un buen doble; tiene a Lorenzo Musetti tiene a al número uno Jannik Sinner. Equipo muy completo si alguien se lesiona y luego Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es un equipo que tiene todos los jugadores están en plena forma, no? Está Ben Shelton... la verdad que tienen, tienen buen arsenal de jugadores que pueden competir tanto en individual y como en dobles y luego pues Alemania si juega Alexander Zverev y Jan Lennard Struf de número dos es un equipo también muy, muy peligroso, bueno. Es que con un solo jugador y un buen dobles se puede ganar la Copa Davis".

- P: Usted ha compartido muchos años, muchas temporadas con Rafa. ¿Se ha preguntado alguna vez cuantos Grand Slam hubiera podido ganar si no hubiera coincidido con Nadal, en la misma época?. Ha estado muy cerca varias veces.

+ R: "Es la es la época que me ha tocado. Yo lo veo de otra manera porque al final, sin estos jugadores tan buenos yo quizás no hubiera tenido tanta ambición, no? Y quizás no hubiera podido llegar a ser número 3 del mundo. Llegué a ser número 3 del mundo. Tengo una carrera muy, muy regular. El tenis es, si algo me gusta del tenis es que es muy, es muy justo y si no gané ningún Grand Slam es porque no lo merecía. Sinceramente lo creo así y al final comparar épocas nunca me ha gustado; cada época tiene su momento y poco más que decir. He sido feliz porque he ganado muchos partidos y eso me ha hecho ser feliz y tener esa regularidad. Entonces estoy más que más que agradecido, evidentemente".

- P: ¿Le gusta más el anterior formato de Copa Davis que este?

+ R: "Me gusta más el anterior porque premia más a jugador individual y en ese aspecto lo veo más justo. Sinceramente que haya más partidos de individual donde la gente pueda disfrutar de varios días eliminatoria de casa y fuera porque la Copa Davis al final representas a un país y la gente que pueda venir el fin de semana y ver la pista llena es algo muy bonito; era la esencia, toda la vida, de la Copa Davis.

- P. Para terminar, un tema muy desagradable, David... usted es valenciano de Jávea.. Y en toda esa zona estos días se vive una auténtica tragedia, un dram.

+ R: "Sí, es dramático. Al final eso es lo importante de la vida.. todo lo que ha pasado...Familias que han perdido todo, fallecimientos. Es algo con lo que habrá que convivir, donde hay mucho dolor y no va a ser fácil. Realmente ha sido, ha sido una catástrofe a gran escala y que te toque tan cerca y ver la gente lo que está sufriendo. Me quedo con la solidaridad de las personas, de que cuando toca ayudar.. Somos un país donde somos los primeros que estamos ahí. Ya no hablo solo de la Comunidad Valenciana, sino a nivel a nivel de toda España. Hay que seguir adelante y dar muchos ánimos y sobre todo a las personas que han perdido a sus a sus familiares y ánimos".

- P: ¿Le ha afectado de alguna forma más directamente o ha tenido suerte en ese sentido?

+ R: "Bueno, yo he tenido suerte en ese sentido porque vivo en Valencia capital. Pero claro, en Valencia capital la situación fue diferente, pasó un poco más en los pueblos del Sur. Y bueno, pues obviamente, cuando estas personas donde han perdido su casa y sus pertenencias... pero no por ahora no conozco a nadie cercano que haya fallecido.. pero bueno es duro ver cada día donde cada vez hay más muertes y todo lo que está sucediendo te deja mal cuerpo"

- P: Y lo que queda por venir..

+ R: "Esto en parte no ha hecho más que empezar, es dramático; aparte que yo creo que es algo que no va a quedar en una semana solo y que ya todo empiece de nuevo; yo creo que esto va a ser para toda la vida. En Valencia ya sufrimos el incendio de Campanar ahora, ahora esto la verdad que este año pasaremos a la historia por desgracias más que por alegrías". EFE