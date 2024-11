Hipergamia Moderna, o cómo la mujer empoderada busca conexiones gratificantes

La hipergamia, definida como una práctica social en la que las personas buscan una pareja de mayor estatus social o económico, ha sido históricamente asociada a los roles tradicionales, en los cuales el hombre ocupaba una posición más poderosa que la mujer. Desafiando este mito arcaico y desfasado en la actualidad, la Hipergamia Moderna defiende que las mujeres, empoderadas económica y profesionalmente, pueden elegir parejas basándose en valores compartidos y aspiraciones comunes sin necesidad de depender financieramente de ellos.

Una nueva visión de la hipergamia, impulsada por el feminismo contemporáneo, que se convierte así en un símbolo de libertad y elección consciente. Desde hace décadas, algunos movimientos sociales han sido clave para fortalecer y visibilizar la participación de las mujeres en la economía global. Gracias a estos avances, las mujeres han consolidado su papel esencial en el desarrollo económico y social de la sociedad, logrando una mayor libertad para tomar decisiones tanto profesionales como personales, incluyendo la elección de su pareja. De ahí que la plataforma de citas de lujo Seeking.com introduzca el término Hipergamia Moderna para reconocer y celebrar esta tendencia de elegir a tu pareja basada en valores, metas y un estilo de vida compartido.

Y es que es innegable que el aumento de mujeres en posiciones de liderazgo y sectores altamente competitivos es una prueba clara del empoderamiento económico femenino. En Europa, la situación refleja avances importantes, con un promedio de participación laboral femenina que ronda el 68,4% en 2023, de acuerdo con la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat). Países como Suecia y Dinamarca destacan con tasas cercanas al 80%, mientras que algunos otros, como Italia, aún tienen retos con cifras por debajo del 55%.

Por otro lado, en España, la evolución ha sido particularmente destacada. La tasa de actividad femenina ha alcanzado el 53,8% en 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2015, este porcentaje era del 47,3%, lo que supone un avance de más de seis puntos porcentuales en menos de una década. Este crecimiento ha sido impulsado, en parte, por medidas como el aumento de la flexibilidad laboral y políticas de conciliación entre vida laboral y personal.

"La idea de que si una mujer quiere salir con un hombre de éxito al que admira y en quien se fija, no es una verdadera feminista es una narrativa que no me resultaba atractiva ni aplicable, y tampoco encaja ya en nuestra comunidad. Las mujeres merecen autonomía y respeto por sus decisiones: mi marido y yo dirigimos Seeking como socios, codirectores generales e iguales. Cada parte de la relación es valiosa, porque forma parte de un todo", apunta Dana Rosewall, Co-CEO de Seeking.

Para muchas mujeres, Seeking ofrece la posibilidad de empoderarse en sus decisiones, eligiendo relaciones que se alinean con sus intereses y metas a largo plazo, tanto en lo personal como en lo profesional. Actualmente, las mujeres están redefiniendo no solo su papel en el mundo laboral, sino también en el ámbito de las relaciones, desafiando ideas preconcebidas y abrazando nuevas formas de conectar con otras personas que valoran tanto su éxito como su individualidad.