Celonis plantea un diseño de 'software' a medida para sus clientes que favorezca un impacto positivo con menos esfuerzo

Celonis busca ofrecer un diseño a medida de su tecnología de procesos y soluciones de 'software' para cada cliente, con el objetivo de favorecer un rápido impacto positivo en las empresas y que esto se consiga con menos esfuerzo, lo que pretente conseguir con su nuevo colaborador, Cosentino.

La compañía experta en inteligencia y minería de procesos ha reunido a unos 3.000 profesionales y especialistas del sector TI en su última edición Celosphere '24, celebrada, como cada año, en Múnich (Alemania).

Durante dos jornadas, los asistentes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de directivos del sector, así como de expertos y analistas, en distintas sesiones informativas que se han complementado con talleres y demostraciones de sus servicios.

Así, en Celosphere' 24 han estado presentes compañías de diferentes tamaños y sectores, como IBM, Lufthansa, PwC, Harman International, PepsiCo, HCA Healthcare o NXP Semiconductors Netherlands, que han explicado cómo implementan la inteligencia de procesos y las soluciones de Celonis en sus negocios.

España ha tenido gran peso en el evento, hasta el punto de que se ha duplicado el número de asistentes procedentes de este país. "Es muy importante que las personas compartan sus experiencias de cómo abordar con la misma tecnología un proyecto diferente, lo que se convierte en el aprendizaje más interesante que puede haber en este tipo de eventos", ha reconocido el VP and Country Manager de la empresa para Iberia y Latinoamérica, Fernando Ranz.

El directivo ha recordado que Celonis España está creciendo "a doble dígito" y que Madrid cuenta con un 'hub' de más de 500 profesionales, con un equipo compuesto por profesionales de múltiples nacionalidades y disciplinas. Desde la capital trabajan con todo tipo de clientes, incluido el sector público, con el que trabaja "mano a mano para acercar al ciudadano un mejor servicio".

No obstante, aún hay un sector que se le resiste: el hotelero. "Tengo una gran esperanza en ello, porque tiene mucho peso en España, es una de mis grandes apuestas", ha señalado Ranz, avanzando que se enfocan en los sectores que están funcionando bien en otros países para replicarlos en España. "Este puede ser un sector que nos permita llevar las experiencias del mercado ibérico al exterior", ha reconocido.

COSENTINO ESTRENA UN AGENTE PARA TAREAS DE GESTIÓN

Una de las firmas españolas que ha ahondado en su nueva colaboración con Celonis es Cosentino, fabricante de superficies de diseño y arquitectura con sede en Almería, que ha implementado un asistente de IA impulsado por la plataforma AgentC para la gestión de bloqueos de crédito.

Esta herramienta estudia cada pedido bloqueado en cuestión de segundos y reúne todos los datos relevantes, como el valor del pedido, la información de crédito del cliente y los KPU (siglas en inglés de utilidad de proceso clave).

Después, hace una recomendación sobre qué medidas tomar, cómo retirar ese bloqueo o mantenerlo, así como pedir pruebas que demuestren que se han pagado las facturas pendientes; todo con un razonamiento detallado y basado en hechos, para que los gestores puedan revisar la decisión y validarla.

En este sentido, el Global CIO de Cosentino, Rafael Domene, ha reconocido que en la organización buscan "hacer un uso diferente de las herramientas de minería de procesos". Esto significa que no solo la usan para identificarlos, entenderlos o ver cómo evolucionan, sino "para que los equipos de trabajo dispongan de agentes operacionales para tomar decisiones en procesos de negocio que son claves y en base a una información que, de otra manera, sería muy difícil de conseguir".

Esto, porque es consciente de que la IA va muchos pasos por delante de la capacidad humana, motivo por el que, si una persona "no tiene toda la capacidad para realizar ciertas tareas", es esencial utilizar esta tecnología. "La idea es elegir las tareas que estos agentes deben realizar para que impacten más y mejor en el negocio", ha puntualizado.

No obstante, Domene reconoce que "el gran problema de automatizar algo está en que no siempre se sabe lo que se debe automatizar" y que la clave es invertir en tecnología que no vaya a quedar obsoleta a corto plazo, así como "construir algo que, conforme haya un mayor avance en el sector, pueda aprovecharlo la empresa sin tener que cambiar nada".

También cree que la incorporación de esta tecnología y, más concretamente, la que desarrolla Celonis, "suspone un cambio bestial", porque en algunos casos no es solo integrar las herramientas necesarias para ejecutar tareas más rápidas o fecicientes, sino "transformar cómo se trabaja en la organización".

En base a esta filosofía, Celonis ha encontrado en Cosentino "la agilidad de una empresa que favorece un impulso mutuo", un "talento" que las dos organizaciones "han entendido muy bien", en palabras de Fernando Ranz, que ha insistido en que siempre hace una prueba de valor para identificar cómo puede usar sus servicios para "tener más impacto con menos esfuerzo".

Con ello, busca ofrecer "un diseño a medida para cada cliente" después de estandarizar los códigos SKU (unidad de mantenimiento de stock), ya que "no es lo mismo un proceso de una aseguradora que un proceso de una empresa de distribución o un retailer".

Finalmente, ha recordado que el reto de la empresa es ser "el motor" que sus clientes buscan, con una fuente de conocimiento que venga "sobre todo a nivel sectorial e industrial" de estas organizaciones, con el objetivo de "continuar aprendiendo en base a las experiencias conjuntas que tenemos con ellas".