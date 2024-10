Tras la decepción europea, exigencia máxima en LaLiga

Sevilla/Madrid, 26 oct (EFE).- El Betis y el Atlético de Madrid se citan este domingo en el estadio Benito Villamarín con unas trayectorias parecidas, ambos con decepciones esta semana en sus competiciones europeas y una marcha irregular en LaLiga, con lo que el partido se presenta como de exigencia máxima para reconducir la situación.

También los dos equipos llegan a esta undécima jornada tras haber ganado sus partidos en la anterior pese a que el juego sigue sin convencer; otro dato para que encuentren la redención en un fin de semana en el que el Betis, a dos puntos de los puestos europeos, puede dar un buen salto y el Atlético aprovecharse de la disputa del 'Clásico' entre el Real Madrid y el Barcelona.

Ganador de tan solo uno de sus últimos cinco compromisos (el 3-1 al Leganés de la última jornada liguera) entre LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones, con goles en contra en todos ellos para un total de diez tantos encajados en esa secuencia, el Atlético está en un momento comprometido, con la mismas victorias, cinco, que derrotas en el campeonato.

Y nada más ha ganado en dos de sus últimas cinco salidas, ambas por 0-1, mientras se sostiene invicto en sus ocho desplazamientos más recientes en ese torneo tras el fiasco que fue el pasado curso cuando salía fuera del Metropolitano .

Ha perdido su firmeza defensiva de hace un mes, afectado por la baja de Robin Le Normand, que seguirá fuera contra el Betis, por quinto choque seguido, por el traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural sufrido ante el Real Madrid. Tampoco están aún disponibles ni César Azpilicueta ni Clement Lenglet ni Marcos Llorente ni Pablo Barrios.

El centrocampista internacional sub’21, crucial para Simeone en este Atlético, aún no está recuperado de la leve lesión muscular padecida ante el Leganés. Se perdió el choque con el Lille y ahora pasará lo mismo ante el Betis. Entre la dolencia anterior y la actual, solo ha jugado dos de los últimos nueve duelos, diez con el de este domingo. Se le espera la próxima jornada, como a Marcos Llorente.

Las cinco ausencias dejan a Simeone con 16 jugadores de campo del primer equipo, como ante el Lille, con lo que armará un once casi idéntico al miércoles, con una sola variación, según las pruebas: la entrada de Samuel Lino por Alexander Sorloth, señalado por las tres ocasiones falladas ante el conjunto francés, al que pudo golear en el primer tiempo pero con el que perdió por 1-3 con un polémico y extraño penalti.

Reencontrado con el gol con un doblete el domingo al Leganés, los remates de Sorloth fueron un despropósito contra el Lille. Jugo y se movió bien, combinó también de forma prometedora con sus compañeros y completó un primer tiempo “extraordinario” a ojos de Simeone, pero sin gol. Lo más preciado, lo más decisivo, lo fundamental. Y lo que le dirigirá al banquillo ahora, pese a los elogios del técnico argentino.

Julián Álvarez y Antoine Griezmann, los dos futbolistas llamados a ser más diferenciales en el equipo rojiblanco, componen la apuesta ofensiva en el once de Simeone en el Benito Villamarín. Es una sociedad que funciona cada día mejor en este Atlético, ávido de su eclosión ofensiva y que sostendrá el resto de la alineación, con el regreso de Lino, la reafirmación en la defensa de Javi Galán y el centro del campo formado por Rodrigo de Paul, Koke Resurrección y Conor Gallagher.

Enfrente, en el Betis, el chileno Manuel Pellegrini, vio como su equipo no pasó el jueves de un empate a uno como local ante el Copenhague danés, en un partido al que le faltó intensidad para superar al rival y que unió a la derrota en la primera jornada de la Liga Conferencia ante el Legia en Varsovia (1-0).

Para corregir los defectos mostrados, Pellegrini, que alterna las competiciones con muchas rotaciones en sus equipos iniciales, ahora lo tiene algo más complicado, pues para el domingo acumula hasta cinco bajas, por lo que varios de los que fueron titulares ante los daneses volverán a serlo frente al Atlético.

El central brasileño Natan de Souza es baja por su expulsión el pasado sábado en El Sadar ante Osasuna (1-2), con lo que se une a una amplia lista de centrocampistas ausentes, tres lesionados de larga duración -Isco Alarcón, el portugués William Carvalho y el argentino Giovani Lo Celso- y Marc Roca, que se recupera de un esguince de tobillo.

Sí puede contar con el medio Iker Losada, que no fue convocado para la Liga Conferencia al no estar inscrito en esta competición, y con el lateral derecho senegalés Youssouf Sabaly, que fue citado para ese partido tras superar una lesión pero que finalmente no jugó.

También está disponible el delantero congoleño Cédric Bakambu, que ante el Copenhague fue sustituido en el descanso por precaución debido a un pequeña contractura, aunque el propio Pellegrini ha informado este sábado en su comparecencia de prensa de que no tendrá problemas para participar ante el Atlético.

- Alineaciones probables:

Betis: Rui Silva; Sabaly, Diego Llorente, Marc Bartra, Perraud; Johnny Cardoso, Iker Losada; Aitor Ruibal, Fornals, Abde; y Vitor Roque.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Witsel, Galán, Lino; De Paul, Koke, Gallagher; Griezmann y Julián Alvarez.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 18.30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puestos: Betis (7º, 15 puntos); Atlético de Madrid (3º, 20 puntos).

El dato: El Betis sólo ha ganado uno de los 25 encuentros que lo han medido con el Atlético de Madrid desde que lo dirige el argentino Diego Simeone.

Las frases:

Pellegrini: "Un rival grande que se ha reforzado mucho".

Simeone: "La contundencia te hace ser mejor".

Altas: Sabaly, en el Betis.

Bajas: Natan (sanción), William Carvalho (lesión), Lo Celso (lesión), Isco (lesión) y Marc Roca (lesión), en el Betis, y Pablo Barrios (lesión), Marcos Llorente (lesión), Clement Lenglet (lesión), Robin Le Normand (lesión) y César Azpilicueta (lesión), en el Atlético.

Dudas: Ninguna.

Apercibidos: Ninguno. EFE