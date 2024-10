Pellegrini: "Ahora jugamos con un estilo más directo que cuando teníamos un jugador que manejaba los tiempos"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado que ahora juegan "con un estilo más directo" que cuando tenían "un jugador que manejaba los tiempos", como Isco o Giovani Lo Celso, y ha apelado a hacer "un partido completo" este domingo si quieren puntuar ante el Atlético de Madrid.

"Jugamos ahora con un estilo más directo que cuando teníamos un jugador que manejaba los tiempos, pero eso creo que no va a incidir en los resultados. Quiero siempre tener a todos los jugadores al 100% para poder tener alternativas. Mañana tenemos que hacer un buen partido pensando en los jugadores que tenemos ahora", declaró en rueda de prensa.

Respecto al rival de este domingo, el técnico chileno destacó que es "un rival grande que se ha reforzado mucho, que tiene muy buenos jugadores y un técnico que le ha impuesto un sello desde ya hace muchos años que le ha dado mucho éxito en ese club". "Tenemos que hacer un partido completo si queremos puntuar", dijo. "Personalmente, como técnico, no trato de aprender cuando juego contra el Atlético de Madrid, trato de aprender todos los días en una actividad que tiene muchísima capacidad de información, sobre todo ahora, con la tecnología que tenemos. Estudiamos a todos los rivales", indicó.

"Los que marcan la diferencia son los rendimientos individuales de los jugadores dentro del campo de juego, y en eso seguimos buscando fórmulas de mantener un estilo de juego nuestro independiente del rival con que juguemos. Las estadísticas pueden ser mejores, pueden ser peores. Esa parte individual tampoco me preocupa, me preocupa que la estadística general total sea de acuerdo a la expectativa que tenemos como cuerpo técnico, como club y como hinchada", prosiguió.

En otro orden de cosas, el preparador verdiblanco restó importancia al empate del jueves ante el Copenhague. "Lo que sucedió el jueves fue que perdimos dos puntos en una competencia que veremos en diciembre si esos dos puntos van a ser causa de no clasificarnos. No sucedió nada, todavía quedan cuatro partidos. Si no nos clasificamos, por supuesto que sería muy malo, pero hay que meterse ahora en LaLiga, estamos pensando solamente en ganar al Atlético de Madrid", expuso.

"Jugar tres competiciones es importante, desgasta mucho de jueves a domingo. Tenemos que tener una alternancia de plantel y vamos a seguir buscando el objetivo de clasificarnos. Ahora que nos clasifiquemos ganando los seis partidos y punteros con 18 puntos... Cada uno tiene la visión del fútbol que quiera. Yo me planteo antes un objetivo, que es clasificarnos, y ojalá sea entre los ocho primeros", expresó.

Sobre el congoleño Cédric Bakambu, afirmó que "está en condiciones de estar en la lista de convocados mañana". "Ya veremos para cuánto rato", añadió, sin querer desvelar si planear incorporaciones en el próximo mercado de invierno. "Ayer estaba conversando con Manu Fajardo, con Joaquín y con Alexis temas que no están relacionados solamente con la compra de jugadores, no se tocó para nada ningún tema de esos. No estamos pensando en lo que va a suceder en el mes de enero", apuntó.

"No creo que sea el momento de dar una opinión en cuanto a la plantilla. Lo que pase de aquí a enero en dos meses más es mucho tiempo, las cosas cambian, varían de semana a semana. Lo más importante es entrar en el plantel que tenemos, independientemente de los lesionados que hay actualmente, y tratar de, con esos jugadores, hacer una buena campaña, intentando mantenernos en la Copa del Rey y en la Conference League y mantenernos en la posición expectante en LaLiga, que es la más difícil", expresó.

Por último, Pellegrini no quiso pronunciarse sobre un posible regreso de Luiz Felipe. "Ya sabemos lo que él nos aportó, pero no estamos hablando de nombres propios en este momento, estamos pensando en el partido contra el Atlético de Madrid. Faltan dos meses y medio para enero, las cosas cambian, y se ven a lo mejor de otra manera", finalizó.