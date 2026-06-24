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Al menos un muerto en un accidente de helicóptero en Kubán, en el oeste de Rusia

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Al menos una persona ha muerto al estrellarse un helicóptero en la región rusa de Kubán, en el oeste del país, según ha informado este miércoles el Ministerio de Emergencias del país.

Las informaciones preliminares apuntan a que el piloto del helicóptero, un Mi-2, ha fallecido tras perder el control de la aeronave y sufrir una fuerte colisión sobre las 16.20 horas (hora local). De momento, se desconoce si viajaba alguien más a bordo.

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"Hemos recibido información sobre un accidente de un helicóptero Mi-2 que realizaba labores de cultivo cerca de la localidad de Prikubanski. Lamentablemente, el piloto ha muerto", han indicado las autoridades en un comunicado en el que han explicado que ocho equipos de rescate se han desplegado en la zona.

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