Juric justifica dejar a Hummels en el banquillo: "No miro ni currículum ni edad"

Roma, 26 oct (EFE).- El croata Ivan Juric, entrenador del Roma, justificó de nuevo este sábado su decisión de no alinear al alemán Matts Hummels, todavía sin minutos esta temporada, como una simple decisión técnica en la que no tiene en cuenta "ni la edad ni el curriculum".

"Voy al entrenamiento y miro quién es mejor. No miro ni curriculum ni edad, me fijo en el que me da más confianza", dijo en rueda de prensa, tajante.

Hummles fue titular en la final de la Liga de Campeones en junio y, desde entonces, no ha tenido sin minutos. Firmó por el Roma en septiembre como agente libre y cuando llegó a la capital italiana, la directiva despidió a Daniele De Rossi. Con Juric su situación no ha variado en absoluto.

El pasado jueves, en Liga Europa ante el Dinamo Kiev, se espreaba su debut, pero después de calentar toda la segunda mitad no fue elegido para salir al campo.

Juric explicó que era una decisión técnica, que prefiere en esa posición al costamarfileño Evan Ndicka y que el jugador está bien físicamente. Este sábado, en vista del partido ante el Fiorentina, Juric volvió a explicar su punto de vista.

"Es una decisión técnica, no sé qué más decir. Creo que Ndicka debe jugar allí, donde puede convertirse en un jugador absolutamente superior. Lo está demostrando y mañana tendrá trabajo con Moise Kean. Ya lo he explicado, es muy sencillo", añadió.

Además, puso como ejemplo al español Mario Hermoso: "Hermoso ha jugado poco y estamos hablando de alguien que viene del Atlético de Madrid".

El Roma, después del partido de Liga Europa ante el Dinamo Kiev, se enfrentará este domingo al Fiorentina, el jueves al Torino, el domingo al Hellas Verona y el siguiente jueves de nuevo en Europa ante el Royale Union belga.

Cuatro partidos seguidos de mucha carga, especialmente los duelos ante 'Fiore' y Torino, exequipo de Juric, que pueden abrirle la puerta a sus primeros minutos, tal y como desveló el técnico tras la victoria ante el Dinamo el pasado jueves.

Llegará el momento de Hummels y nos echará una gran mano. Ahora es culpa mía si él no juega, no suya", dijo. EFE