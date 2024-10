Hummels, ante una semana decisiva

Roma, 26 oct (EFE).- La suplencia del alemán Matts Hummels en el Roma se ha convertido en las últimas semanas en un clamor para la afición del Roma, que no entiende la decisión del croata Ivan Juric, técnico 'giallorosso', que abrió la puerta a los minutos del campeón del mundo en los próximos partidos.

El caso Hummels, que no ha tenido minutos en lo que va de temporada, empieza a chirriar en Roma, porque la afición no entiende el trato que se le da a un jugador que en junio era titular en la final de la Liga de Campeones. Especialmente cuando el protagonista ha dejado claro en varias ocasiones que está bien físicamente.

Su suplencia, por tanto, se debe a una decisión técnica que Juric explicó tras la victoria ante el Dinamo Kiev de Liga Europa.

"Veo a Hummels en la posición de Ndicka. Es un gran profesional y tengo que agradecerle cómo se está comportando. De momento, sin embargo, veo mejor a Ndicka y en fase defensiva prefiero no cambiar y tener seguridad. Llegará el momento de Hummels y nos echará una gran mano. Ahora es culpa mía si él no juega, no suya", explicó el técnico.

Asumida la carga por parte de Juric, Hummels volvió a manifestarse por redes sociales, donde hace ya un mes dejó un mensaje irónico sobre su situación. Esta vez, sin embargo, fue correcto y sincero en su agradecimiento a la grada.

"Victoria crucial para nosotros. Muchas gracias a la afición del Roma por el cariño en el estadio, cuando nos encontramos en la ciudad y por vuestros bonitos mensajes que me dejáis aquí", publicó en Instagram.

Ante el Dinamo parecía que iba a llegar el esperado debut, pero estuvo calentado toda la segunda mitad y no tuvo minutos. El partido, con un ajustado 1-0, pudo ser otro de los motivos de Juric, que en rueda de prensa remarcó su preferencia por no variar mucho en defensa.

Lo cierto es que ahora el fútbol italiano enfrenta un período cargado en el calendario. El Roma en concreto, después del partido de Liga Europa ante el Dinamo Kiev, se enfrentará este domingo al Fiorentina, el jueves al Torino, el domingo al Hellas Verona y el jueves de nuevo en Europa ante el Royale Union belga.

Cuatro partidos seguidos de mucha carga, especialmente los duelos ante 'Fiore' y Torino, exequipo de Juric, que pueden abrirle la puerta a sus primeros minutos. EFE