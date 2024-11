Un temporal deja tres muertos en Río de Janeiro y causa estragos al sur del país

São Paulo, 25 oct (EFE).- Tres hombres murieron en Río de Janeiro a causa del temporal con fuertes lluvias y poderosas ráfagas de viento, según confirmó este viernes el Cuerpo de Bomberos del estado.

Las víctimas se encontraban trabajando en una obra en construcción de una empresa estatal de suministro de agua cuando un muro se les cayó encima, lo que provocó el deceso de los tres hombres y heridas de gravedad en otro trabajador.

El hecho ocurrió en Nova Iguaçu, Región Metropolitana de Río, y la empresa a la cual pertenece la obra comunicó que el derrumbe de la pared se produjo "por una fuerte y repentina ráfaga de viento".

Según el Cuerpo de Bomberos, hasta la mañana del viernes se habían registrado más de 100 incidentes relacionados a las fuertes lluvias y vientos en el estado.

En São Paulo, el departamento de Defensa Civil notificó este viernes la desaparición de tres personas que fueron arrastradas por la tempestad.

Se trata de un hombre de 22 años y una joven de 18 en Campinas, al noroeste de la capital, y un hombre de 38 años en la zona oeste, en el municipio de Jandira.

Este mismo mes, São Paulo se vio afectado por otra tormenta que alcanzó vientos de hasta 107 km/h, provocó la muerte de siete personas y dejó a gran parte de la ciudad sin energía durante horas, incluso algunos vecinos se ven afectados hasta el día de hoy.

El Instituto Nacional de Meteorología mantiene alerta roja por fuertes lluvias hasta el sábado (26) en algunas zonas de Río de Janeiro y São Paulo.

En Río Grande do Sul, donde durante la tarde del jueves se registraron rachas de vientos de 133,2 kilómetros por hora, 51 municipios reportaron daños producto del fuerte temporal, aunque Defensa Civil confirmó a EFE este viernes que no hubo muertos y que no registran denuncias de personas desaparecidas.

Algunos de los incidentes están relacionados con la falta de energía eléctrica, personas que debieron abandonar sus viviendas, caída de árboles, inundaciones y destrucción parcial de casas privadas e instituciones públicas.

Durante la tormenta, al menos 155.000 inmuebles se quedaron sin luz en ese estado brasileño, según los datos de la Companhia Paranaense de Energia (Copel). EFE