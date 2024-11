Marta, hermana de Mario Vaquerizo, da la última hora sobre su estado tras su segundo ingreso hospitalario

Las alarmas sobre el estado de Mario Vaquerizo después de la brutal caída que sufrió desde el escenario el pasado sábado en Cáceres se han activado después de que el cantante de las 'Nancys Rubias' revelase en su cuenta de Instagram este jueves que tras su ingreso de dos días en la ciudad extremeña, ha vuelto a ser hospitalizado en un hospital de la capital, en el que le estarían haciendo pruebas para determinar por qué ha perdido la vista a raíz de su aparatoso accidente.

Después de que Alaska haya confirmado que está asustado y que el motivo de su ingreso ha sido para tenerle controlado por profesionales ya que recibe la medicación vía intravenosa, ahora es la hermana del artista, Marta Vaquerizo, la que da la última hora sobre la salud de Mario.

"Como sabéis, y él mismo ha dicho, está ingresadito, haciendo sus pruebas, que son necesarias para ver que está todo bien, recuperándose poquito a poco y agradecido por todas las muestras de cariño que se están mostrando y tranquilito. Así que eso es lo que os puedo decir" ha explicado, restando importancia a las alarmas que se han creado sobre el estado del cantante.

Como asegura, la decisión de ingresarlo no ha sido por tranquilidad para tenerlo controlado: "No, no, por nada, por nada. Mario está igual. Es simplemente por hacerle sus pruebas" ha revelado.

Tranquila, Marta confirma que su hermano no ve, pero que es una secuela que sufre desde que tuvo el accidente, "y se está recuperando poco a poco". "Nada, nada, nada" ha desmentido cuando Europa Press le ha preguntado si ha empeorado en los últimos días.

Sin embargo, reconoce que no sabe cuándo le van a dar el alta hospitalaria y podrá regresar a casa para seguir con su rehabilitación. "No te puedo decir porque no soy médico, chicos. Así que nada, yo simplemente agradeceros todo, que estéis aquí y demás, y muchas gracias. Y que Marito está ingresado, pero está tranquilo, que es simplemente porque le están haciendo las pruebas médicas necesarias. Está en las mejores manos y ya está, ¿vale? Que es lo que toca ahora y que se ha recuperado poquito a poco, claro que sí" ha apuntado con optimismo, dejando claro que "vamos a tener Marito por mucho tiempo, como siempre".