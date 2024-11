Aramark supera sus objetivos de sostenibilidad y se propone ser compañía Net Zero en 2050

Aramark ha dado a conocer su Memoria de Sostenibilidad anual, correspondiente a 2023, en la que ha anunciado que ha superado sus objetivos de sostenibilidad y compromiso social corporativo. Además, se ha comprometido a reducir en un 50% sus emisiones anuales de dióxido de carbono (CO2) para que su operativa sea neutral en carbono en 2030 y pueda convertirse en una compañía Net Zero antes de 2050.

El documento recoge los principales progresos de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, con el lema 'Be well, Do well', con la que Aramark aglutina los esfuerzos de sostenibilidad de la compañía y pretende generar un impacto positivo en las personas y el planeta, con el horizonte temporal de 2025 como referencia.

En este último ejercicio, la compañía ha incrementado las compras a proveedores locales en un 18%, por lo que ha pasado de un 33% en 2022 a un 51% en 2023. En la actualidad, trabaja con más de 700 proveedores a nivel nacional y apuesta por trabajar con proveedores locales o de proximidad, que representan ya un 51% del total de sus compras (tanto de materia prima como de servicios).

Así, han reducido las compras de envases de plástico de un solo uso en un 43%. Además, han conseguido que el 66,2% de los huevos servidos sean producidos por gallinas criadas fuera de jaulas. En las cocinas centrales de Sevilla, han instalado paneles de placas fotovoltaicas con las que logran un ahorro energético de hasta un 14,5% anual.

En lo que respecta a sus empleados, colaboradores y socios, Aramark ha extendido su iniciativa Bienestar 365 a 104 centros del país y su programa Vida Saludable a 850 colegios de toda España. En este último, en torno a 120.000 escolares y sus familias participan en una serie de actividades lúdico-educativas. Además, en su plataforma 'El gusto de crecer', la empresa ofrece información sobre nutrición, educación, salud y bienestar a las familias. En el último año ya ha alcanzado a 125.000 familias registradas y 38.000 descargas de su 'app'.

Por esta parte, también ha apostado por implementar medidas que faciliten la inclusión y el acceso a la formación de sus trabajadores y favorezcan su desarrollo profesional en aquellas categorías subrepresentadas. Para ello se han llevado a cabo acciones de formación de todo su personal. En lo que se refiere a la representatividad de género, el porcentaje de mujeres se sitúa en torno al 83%.

A su vez, ha mantenido su colaboración con 16 ONG y Fundaciones, con el propósito de fomentar y hacer crecer comunidades locales por todo el territorio. Por ejemplo, tiene firmado un acuerdo de colaboración con el Banco de Alimentos de Zaragoza, para aprovechar los excedentes de alimentos en favor de personas que sufren inseguridad alimentaria.

Por último, Aramark ha anunciado que ha alcanzado otro hito importante en materia de seguridad, al obtener la certificación FSSC 22000 para su Cocina Central en Zaragoza. Este reconocimiento mundial valida sus prácticas de seguridad y gestión de calidad, asegurando a sus clientes productos fiables y de alta calidad.