Marc Márquez, sobre la pelea por el título "tiene más que perder Pecco"

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), tercero en la clasificación provisional del mundial 2024, reconoce sobre la lucha por el título entre Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia que "tiene más que perder Pecco que Martín en esta pelea".

"Bagnaia tiene que arriesgar más y así el listón es más alto, así que veremos dónde lo ponen este fin de semana, pero cuando alguien está luchando por el Mundial, siempre sacas algo de velocidad extra", afirma el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Aunque Marc Márquez, siempre sincero, reconoce: "Si no fuera por la rotura de motor de Indonesia, estaríamos con los dos mejores en puntos, partiendo desde Austria, pero una temporada son veinte carreras".

"Cuando pasa lo de Indonesia, Ducati pensó que la causa era una pieza en concreto y decidió técnicamente una cosa, yo me fio, así que era buscar la manera de intentar ganar en otros puntos y es verdad que estas últimas carreras me he encontrado cómodo", explicó Marc Márquez, quien aclaró que "en el punto del que me quejaba voy un poco más incómodo, pero se puede compensar". EFE