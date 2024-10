Perspectiva de morosidad de Deutsche Bank empeora otra vez

(Bloomberg) -- Deutsche Bank AG informó que tendrá que reservar más dinero del previsto para hacer frente a la deuda en mora, siendo la segunda vez este año que tiene que ajustar sus previsiones.

El mayor banco alemán reportó el jueves un aumento del 42% en las ganancias del tercer trimestre, ayudado por los beneficios de la banca de inversión y de la gestión de activos. Sin embargo, los menores ingresos en las principales unidades de préstamo y la duplicación de las provisiones para créditos respecto de hace un año lastraron los resultados.

Deutsche Bank señaló que ahora espera unas provisiones para pérdidas crediticias de unos €1.800 millones para todo el año, o aproximadamente 38 puntos básicos de su cartera de préstamos. A principios de año, ya había elevado sus previsiones a algo más de 30 puntos básicos.

El director ejecutivo, Christian Sewing, afirmó que el aumento de los préstamos morosos era solo temporal, y que las provisiones para inmuebles comerciales ya se estaban reduciendo de nuevo. Sewing ha prometido mejorar la rentabilidad y devolver más de €8.600 millones a los accionistas a mediano plazo, desarrollando negocios de comisiones a medida que se desvanece el viento de cola de las tasas de interés más altas.

Deutsche Bank cayó hasta un 4,9% en las operaciones en Fráncfort, reduciendo sus ganancias al 26% este año.

El director financiero, James von Moltke, dijo en una llamada telefónica que el aumento de las provisiones de crédito en el tercer trimestre reflejaba principalmente el impacto de la integración por parte de Deutsche Bank del prestamista minorista Postbank, que había provocado una acumulación de cobros y un cambio de modelos.

“Creemos que se trata solo de un aumento transitorio, sobre todo porque nuestros riesgos en la financiación inmobiliaria comercial están remitiendo y los indicadores de futuro son saludables”, afirmó Sewing en un mensaje a los empleados.

Por su parte, la bajada de las tasas de interés lastró los ingresos procedentes de los préstamos a empresas y consumidores. Los ingresos de la banca corporativa disminuyeron un 3% con respecto al año anterior, mientras que cayeron un 1% en la banca privada, que combina las unidades minorista y patrimonial.

Los ingresos de la banca de inversión, que corresponden a la mayor parte de los ingresos del grupo, aumentaron un 11%, el mismo incremento que en el negocio de gestión de activos. Deutsche Bank superó a sus pares como JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. en la negociación de renta fija.

En una entrevista en Bloomberg TV, el director financiero von Moltke afirmó que el cuarto trimestre “ha empezado con buen pie”. “Normalmente vemos fuerza en torno a las elecciones estadounidenses, ya que los inversionistas y también las empresas necesitan posicionarse”.

Los ingresos por asesoramiento en operaciones y ventas de acciones y bonos aumentaron un 24%. Sewing ha reforzado el negocio de asesoramiento con la compra del año pasado de Numis Corp. para aumentar los ingresos por comisiones. Deutsche Bank es también uno de los pocos prestamistas que ha aprovechado el declive de la negociación para contratar a banqueros de renombre de entidades como Bank of America Corp, Credit Suisse, Morgan Stanley y Lazard Inc.

Aunque las provisiones para insolvencias aumentaron, Deutsche Bank liberó alrededor de €440 millones en provisiones para litigios en el trimestre. Esto se debe a que resolvió la mayoría de los litigios relacionados con la adquisición de Postbank años atrás.

Deutsche Bank solicitó recientemente al Banco Central Europeo autorización para reanudar la recompra de acciones, aunque no lo hará hasta el año que viene. No dio detalles sobre el tamaño de dicho programa.

Von Moltke reiteró que Deutsche Bank no tiene planes en este momento de participar en la batalla por Commerzbank AG, aunque indicó que el prestamista podría estudiar oportunidades de operaciones en su mercado nacional en una fase posterior.

