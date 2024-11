Oblak: "Nadie entiende qué ha pitado, pero tuvimos ocasiones para rematar el partido"

Madrid, 23 oct (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, explicó este miércoles, tras la derrota por 1-3 contra el Lille en la Liga de Campeones, que "nadie entiende" qué ha pitado el árbitro, Marco Guida, en el penalti que supuso el 1-2 para el conjunto francés, y contó que el colegiado había dicho que era "mano", aunque advirtió de que su equipo debió haber sentenciado antes el encuentro con la cantidad de ocasiones que tuvo.

"Él pita la mano. Y al final no sé qué ha pasado. Dice que están comprobando la mano y si dices que no ha sido mano, pues no sé qué ha sido. Es increíble. Nos ha perjudicado, pero si nosotros hubiéramos hecho el trabajo que deberíamos hacer este error no nos podría castigar. Yo no lo he visto. Lo único que sé es que él nos ha dicho a nosotros que estaba comprobando si ha sido la mano. Al final no sé qué ha pasado, darán explicaciones y a ver si explican qué ha pitado", expuso en declaraciones a 'Movistar'.

"No sé. Él ha dicho la mano, pero al final no sé qué ha pitado. Nadie entiende, espero que el entienda, pero tampoco nos podemos quejar porque hemos tenido ocasiones para rematar el partido y luego ellos han marcado en un rebote, un penalti, otro rebote... Y eso es fútbol. Cuando no va, no va. Al final queda muy feo, pierdes 3-1 en casa, pero hemos tenido el partido para matarlo y no lo hemos hecho", abundó.

"Está claro que cuando cierras el partido es más fácil, porque puede pasar cualquier cosa, como ha pasado hoy o ha pasado muchas veces. Ellos tiraron tres veces a puerta y meten tres. Y nosotros tiramos no sé cuántas veces y metes uno. Ahora queda todo muy mal, muy feo, pero si lo hubiéramos hecho sería diferente", repasó el guardameta.

El Atlético ha sumado sólo tres de los nueve puntos ya disputados en esta Liga de Campeones. "Siempre después de perder, dices todavía, todavía (hay opciones). Ya hoy deberíamos ganar, no lo hemos hecho y claro que quedan partidos que hay que ganar. Pero es lo dijimos tras el partido de Lisboa y hoy hemos perdido en casa. Hay que levantar la cabeza, ganar los partidos y necesitamos puntos para clasificarnos", declaró. EFE