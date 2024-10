Grupo Vidanta presenta VidantaWorld: Un extraordinario y revolucionario mundo de experiencias de viaje de lujo y entretenimiento único en su tipo

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2024

· Grupo Vidanta redefine el futuro de las vacaciones y del entretenimiento con VidantaWorld, una combinación sin precedentes que incluye resorts de alta gama, hospitalidad de lujo, parques temáticos de clase mundial, espectáculos de vanguardia y viajes trasatlánticos en un megayate.

· Por más de 50 años, Grupo Vidanta se ha dedicado a crear inolvidables experiencias de felicidad para todas las generaciones, reafirmando así su constante evolución y misión de transformar el futuro de las vacaciones.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Grupo Vidanta, líder en hospitalidad de máximo lujo y entretenimiento en Latinoamérica, se complace en anunciar el lanzamiento oficial de VidantaWorld, un nuevo y expansivo universo de experiencias vacacionales que establece un nuevo estándar en la industria turística a nivel mundial.

VidantaWorld, el proyecto más ambicioso de Grupo Vidanta hasta el momento, ofrece a viajeros de todas las edades e intereses una nueva forma de vacacionar. Desde resorts y espectáculos de clase mundial, hasta el primer parque temático de lujo y el primer megayate de una empresa mexicana. Esta histórica iniciativa fusiona magistralmente el entretenimiento de vanguardia con el lujo extraordinario y la belleza natural de sus destinos.

VidantaWorld abarca una amplia gama de experiencias y atracciones diseñadas para todas las generaciones llevando su enfoque visionario de lujo, desde la tierra hasta el mar en dos de los destinos más espectaculares en México: Nuevo Vallarta y Riviera Maya. Además de llevar la experiencia vacacional a otro nivel con un majestuoso megayate, que desde su temporada inaugural incluye itinerarios en el Caribe y Europa.

VidantaWorld Nuevo Vallarta, con un extenso y hermoso espacio de más de 1,000 hectáreas, ofrece a sus huéspedes cada día una nueva aventura y cada noche la oportunidad de disfrutar entretenimiento de vanguardia. Por su parte, VidantaWorld Riviera Maya con su lujo incomparable, incluye emocionantes experiencias para toda la familia como el primer espectáculo residente en Latinoamérica bajo el sello de Cirque du Soleil.

Con el objetivo de redefinir el concepto de lujo en el mar, Grupo Vidanta presenta VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht, un majestuoso megayate que combina la exclusividad y el servicio personalizado de un yate privado con las amenidades de un crucero de primer nivel.

"VidantaWorld marca el inicio de una nueva era en los viajes globales. Familias y parejas ya no tendrán que elegir entre diferentes tipos de vacaciones", comentó Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta. "Con VidantaWorld, puedes disfrutar de lujo incomparable y entretenimiento icónico, así como de atracciones nunca antes vistas y la oportunidad de explorar el mundo sobre el mar. Todo esto acompañado de lujo y personalización tan excepcionales para que nuestros huéspedes y visitantes creen memorias para toda la vida."

Dentro de este vibrante y novedoso universo, los huéspedes encontrarán extraordinarias experiencias para disfrutar y sorprendentes aventuras en el horizonte por descubrir, incluyendo:· VidantaWorld's BON Luxury Theme Park: Ubicado en VidantaWorld Nuevo Vallarta, BON Beauty of Nature Luxury Theme Park ofrece diversión, relajación y belleza natural para toda la familia, desde emocionantes atracciones creadas por los diseñadores más reconocidos en el mundo, una amplia variedad de gastronomía gourmet hasta impresionantes espectáculos inmersivos, incluido un nuevo show de Cirque du Soleil que se presentará en un teatro innovador, concebido específicamente para esta producción. Con su inauguración prevista para 2025, BON Luxury Theme Park competirá con los mejores parques temáticos en el mundo, ofreciendo un nivel de diversión y lujo nunca visto en Latinoamérica.

· VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht: Listo para zarpar oficialmente en febrero de 2025, VidantaWorld's ELEGANT ofrece inigualables travesías de lujo con exclusivos itinerarios a los destinos más codiciados en el mundo, que incluye desde El Caribe hasta el Mediterráneo. Con excursiones personalizadas, amenidades de lujo a bordo y servicio de clase mundial, este megayate eleva a nuevos niveles de sofisticación las vacaciones en el mar.

· BON Park Hotel: Ubicado en VidantaWorld Nuevo Vallarta junto a BON Luxury Theme Park, este hotel estilo boutique ofrece a sus huéspedes comodidad y lujo inigualable inspirado en la creatividad y grandeza del parque temático.

· Cirque du Soleil JOYÀ: Este espectáculo de renombre mundial, ubicado en VidantaWorld Riviera Maya, ofrece una aventura para despertar los sentidos que combina asombrosos actos teatrales con una experiencia gourmet única.

· Jungala Aqua Experience: Ubicado en el corazón de VidantaWorld Riviera Maya, Jungala Aqua Experience es un lujoso oasis acuático que ofrece increíbles aventuras al aire libre. Con cabañas privadas, emocionantes atracciones acuáticas y el río lento más largo de América Latina. Jungala Aqua Experience es perfecto para familias que buscan relajación y emoción.

· Jungala Park Hotel: Ubicado en VidantaWorld Riviera Maya, este suntuoso alojamiento cuenta con amplias suites equipadas, amenidades de alta gama, servicio atento y fácil acceso a Jungala Aqua Experience.

· Experiencias únicas de golf: Con eventos deportivos de renombre como el PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld y cuatro campos de clase mundial diseñados por los legendarios Jack Nicklaus y Greg Norman, VidantaWorld ofrece las mejores vacaciones para los amantes del golf. VidantaWorld Nuevo Vallarta sede del prestigioso PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld celebrará su próxima edición del 20 al 23 de febrero de 2025. Los huéspedes del resort pueden jugar como lo hacen los profesionales en el Campo Vidanta Vallarta, disfrutar del único campo de golf iluminado de la región en El Campo The Lakes y practicar su swing en Par Tee Zone de Inrange, una experiencia de golf interactiva y de alta tecnología para toda la familia. En VidantaWorld Riviera Maya, el Campo Nicklaus Design presenta un diseño espectacular y desafiante creado para resaltar la impresionante belleza natural del área.

· VidantaWorld Concerts: Conciertos de clase mundial con artistas internacionales como Marc Anthony, Sebastián Yatra, Michael Bolton, Gloria Gaynor y muchos más son presentados en VidantaWorld Nuevo Vallarta y VidantaWorld Riviera Maya, elevando así las experiencias inolvidables de huéspedes y visitantes.

El lanzamiento de VidantaWorld enmarca el 50 aniversario de Grupo Vidanta. Su fundador Daniel Chávez Morán creó la empresa con su primer hotel en 1974 y encabezó su expansión a gran escala a lo largo de los años, sumando creatividad e innovación a su enfoque visionario. Grupo Vidanta, reconocido por su ejecución integral en cada proyecto desde el diseño, la construcción y la operación, ha dedicado el último medio siglo a ser referente y definir el rumbo de la infraestructura turística y hotelera de lujo en el mundo.

Las reservaciones para VidantaWorld ya están disponibles. Para programar sus vacaciones de lujo en VidantaWorld y explorar exclusivas experiencias, visite VidantaWorld.com o llame al Centro de Atención a Clientes de VidantaWorld al 800-718-8409. Le invitamos a conocer todas las novedades en nuestras plataformas digitales @VidantaWorld.

Acerca de Grupo Vidanta Fundado en 1974 por Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es el desarrollador integral de servicios turísticos más importante de México y América Latina, especializado en la construcción y operación de destinos vacacionales de lujo, marcas de hoteles resort de lujo, bienes raíces, campos de golf, clubes de playa de lujo, mega yates, parques temáticos de lujo, experiencias innovadoras y espectaculares centros de entretenimiento en México.

El enfoque visionario de la empresa para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace realidad las vacaciones de ensueño en los lugares más codiciados de la costa de México, Nuevo Nayarit-Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Mazatlán, y East Cape. Su portafolio de marcas y experiencia de clase mundial incluye hoteles resort como The Estates, Grand Luxxe galardonado con cinco diamantes de la AAA, Kingdom of the Sun, The Grand Bliss, The Grand Mayan, Celebrate Park, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden, entre otros; y la SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico del mundo en un resort de playa.

Grupo Vidanta también está expandiendo su enfoque innovador de vacaciones con VidantaWorld. La compañía se enorgullece de presentar VidantaWorld Nuevo Vallarta y VidantaWorld Riviera Maya, los destinos de entretenimiento y lujo por excelencia. En estos destinos, los huéspedes pueden disfrutar de una variedad cada vez mayor de experiencias que van desde espectáculos inmersivos hasta parques temáticos innovadores y eventos únicos. Además, con VidantaWorld's ELEGANT Ultra Mega Yacht, Grupo Vidanta expande su visión del lujo alrededor del mundo con una amplia gama de increíbles itinerarios 2025.

Grupo Vidanta también continúa siendo pionero en asociaciones innovadoras, incluyendo colaboraciones como el Cirque du Soleil JOYÀ, un espectáculo permanente ubicado en VidantaWorld Riviera Maya. Además, Grupo Vidanta colabora continuamente con Nicklaus Design y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de sus diferentes destinos. Desde el 2022, el galardonado Campo Vidanta Vallarta es anfitrión del PGA TOUR Mexico Open at VidantaWorld en VidantaWorld Nuevo Vallarta.

Catalogado por Great Place to Work como uno de los mejores empleadores en México, Grupo Vidanta mantiene un sólido compromiso con sus empleados y las comunidades donde opera a través de su continua misión de promover esfuerzos sociales y ambientales, como lo reconocen autoridades mundiales como EarthCheck, y a través de sus fundaciones sin fines de lucro, la Fundación Vidanta y la Fundación Delia Morán Vidanta. Visita www.GrupoVidanta.com o únete a la conversación en plataformas digitales con @VidantaWorld.

