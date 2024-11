Cabrera: "Salvo los elegidos del fútbol, la mayoría sufrimos siempre"

Sant Adrià de Besòs (España), 23 oct (EFE).- El central uruguayo del Espanyol Leandro Cabrera ha explicado este miércoles que el equipo tiene ganas de resarcirse tras la última derrota contra el Athletic (4-1) y ha añadido que "salvo los elegidos del fútbol", la mayoría de futbolistas sufren "siempre".

El charrúa, en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, confesó que la "realidad" de los jugadores que "no pelean por Champions y LaLiga, que también tienen presión" es convivir con los nervios: "Donde no he sufrido en mis 16 años de carrera fue cuando debuté en Primera ni en Getafe, porque fueron tres cursos muy buenos".

Cabrera se mostró esperanzado de que venga "una temporada de más satisfacción que sufrimiento" para el Espanyol, aunque insistió en que mientras se compite "se disfruta poco pese a que ganes".

El defensa afirmó que el Espanyol ha sido siempre "bastante nervioso" y confía en reconducir la dinámica, aunque reconoció que la derrota contra el Athletic en San Mamés fue un "patinazo duro".

"Si en esta categoría no sales a competir con toda tu atención, te pasa esto. Esta forma de perder no nos representa ni tampoco queremos que represente al club", indicó Cabrera, quien destacó la necesidad de sumar un buen resultado este viernes contra el Sevilla.

"Es de urgencia ganarles para reivindicarnos tras la semana pasada y por la obligación de ganar en casa. Confiamos muchísimo en nuestra capacidad y cuando estamos en el estadio somos fuertes", manifestó.

Preguntado por los aspectos a mejorar de cara al encuentro frente al cuadro andaluz, Cabrera apuntó que es una cuestión de "concentración de saber jugar el partido". "Al final da un poco igual la formación que pongas, porque hay que saber interpretar el duelo, salir concentrados y ser inteligentes", añadió.

El uruguayo admitió que espera a un Sevilla "competitivo" y lo definió como uno de los "históricos" del campeonato: "Su intención es no estar ahí abajo (es decimotercero). Por suerte nosotros tenemos otra oportunidad de revancha y es en casa. Es un alivio volver tan rápido después de la anterior derrota". EFE

dpb/vmc/jap