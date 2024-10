Bruno Genesio: "No se puede resumir el partido en el penalti"

Madrid, 23 oct (EFE).- El francés Bruno Genesio, entrenador del Lille, declaró que "no se puede resumir el partido en la jugada del penalti" que dio lugar al 1-2 del Lille en su triunfo ante el Atlético de Madrid por 1-3. "Creo que fuimos mejores", afirmó.

"Nos hemos levantado después del error en el gol del Atlético. Después de ese error hemos sufrido. En los últimos quince minutos de la primera parte hemos estado mejor. Hemos tenido una ocasión para empatar. Les dije a los jugadores en el descanso que siguiesen como estábamos porque sabíamos que íbamos a tener ocasiones para empatar y lo hemos hecho", explicó el técnico.

Sobre el penalti que dio lugar al segundo tanto del Lille, el entrenador declaró: "No he vuelto a ver las imágenes. No puedo hablar, pero no creo que el partido se pueda resumir con esto. Merecimos la victoria. No he hablado con los jugadores del penalti. Habrá que preguntar al árbitro. Es una pena que el partido se resuma en esa acción. Hemos estado bien. Creo que hemos sido mejores".

"En el fútbol la suerte no existe. No se puede decir nada del gol del empate ni del tercer gol. Hay que reconocer cuando un equipo es mejor y creo que hemos sido mejores. Hay que felicitar a todos los jugadores y al staff técnico"", añadió.

Preguntado por si siente especial por haber ganado a Ancelotti, Guardiola, Mourinho y esta noche a Simeone, el entrenador del Lille dijo que "eso da valor a nuestro trabajo". "yo no soy el que gana. Gana el equipo y demuestra que se están haciendo las cosas bien", y añadió, sobre el cargado calendario que "los deberían hacer la gente que sabe de fútbol". EFE.