Sainz: "La salida ha sido clave y me he tenido que conformar con ser segundo"

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari) aseguró este domingo, tras su segundo puesto en el Gran Premio de los Estados Unidos, que el ritmo de su monoplaza fue bueno, a pesar de se tuvo que "conformar" con secundar a su compañero, el monegasco Charles Leclerc, porque la salida "fue clave".

La pugna entre el británico Lando Norris (McLaren), que salía en la 'pole'. y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo, marcó el devenir de la carrera, pues el neerlandés echó de la pista al inglés en la primera curva al obligarle a salirse de la pista, un movimiento que afectó a Sainz, tercero justo por detrás del piloto de McLaren y que se encontró de lleno con esos dos coches.

"Sabía que mucha parte de la carrera se decidiría en la salida y que ambos iban a ir a cuchillo. y por desgracia me he llevado yo la peor parte. No he podido llegar a ese liderato. Aunque el ritmo ha sido bueno. la posición en pista ha sido clave", lamentó Sainz.

No obstante, dio la enhorabuena al equipo por la victoria de Leclerc y su segundo puesto: "Es un resultado que queríamos, también para el campeonato de constructores".

"La fortaleza del coche están siendo los neumáticos, porque permiten largas tandas y es algo que disfruto mucho y que me permite disfrutar más que el año pasado, cuando sólo defendíamos. Ahora podemos ir en modo ataque y no pensar demasiado en los neumáticos. Ojalá se mantenga así hasta el final del año", concluyó Sainz. EFE

