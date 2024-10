La defensa de Salvini alega ante el juez que el barco Open Arms podía llegar a España

Roma, 18 oct (EFE).- La defensa del vicepresidente del Gobierno italiano Matteo Salvini alegó este viernes que el barco de la ONG española Open Arms podía llegar a España, durante su alegato final en el juicio en el que el político ultraderechista está imputado por impedir en 2019 durante 20 días el desembarco de los inmigrantes que había salvado en el Mediterráneo central.

"El 10 de agosto Open Arms rechazó desembarcar los inmigrantes en Malta. Del 15 al 20 tuvo otras muchas opciones", recordó la abogada, Giulia Bongiorno, en su alegato final en el Tribunal de Palermo (sur).

Salvini, actual vicepresidente de Giorgia Meloni, está imputado por los delitos de secuestro de personas y abuso de poder por impedir durante 20 días el desembarco en Italia de 147 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por Open Arms en 2019, cuando era ministro de Interior, en el marco de su férrea política de puertos cerrados.

La Fiscalía ha pedido para él una condena de seis años de prisión.

La letrada recordó que el barco humanitario "se negó" a seguir las instrucciones del Gobierno de España, que en un primer momento ofreció el puerto de Algeciras (sur), por estar lejos, y que rechazó igualmente una segunda propuesta más cercana, en Palma de Mallorca.

"Incluso se les ofreció una escolta italiana y se negaron", afeó.

La abogada sentenció que "existe el derecho a desembarcar pero no a elegir dónde y cuándo desembarcar a los inmigrantes".

Por otro lado, sugirió que la ONG española sabía de antemano qué barcaza con inmigrantes interceptar en el Mediterráneo central, ya que acudió a su posición "como si tuviera un compromiso urgentísimo".

Además reprochó que el Open Arms "se negó" a asistir a otro buque humanitario, el 'Alan Kurdi' de la ONG Sea Eye, en otro rescate.

"¿Por qué no ayudó si el Open Arms no tenía inmigrantes a bordo a las 9:34 horas locales y la alerta de la patera no llegaría hasta las 15:30?", cuestionó Bongiorno, asegurando que el fundador de la ONG española, Óscar Camps, se ha justificado asegurando que creyeron que la Alan Kurdi solo necesitaba "comida y pañales".

La abogada barajó la tesis de que el barco español tenía instrucciones precisas de interceptar una patera en concreto: "U Óscar Camps es inexperto y confundió una solicitud de socorro con una petición de pañales o en ese momento tenía ya deberes", dijo.

Sobre este caso, la letrada aseguró que la Open Arms "no podía haber avistado la patera" porque se encontraba a 26 millas pero, aún así, parecía determinada a llegar a "un punto exacto del mar".

Para sustentar su tesis, aseguró que un submarino de la Marina Militar "registró una conversación en lengua española" en la que se hablaba de "un pesquero con las mismas características que sería interceptado horas después".

"Es un detalle de gran gravedad. Se está hablando en un horario en que nadie podía saber nada de aquella patera que, en ese momento, estaba lejísimos", dijo.

"Señor juez, el horario en este juicio tiene una importancia. Una cosa es socorrer y otra es tener una cita para acordar una entrega", terminó. EFE

