Alfaro: "Ahora somos un rival a vencer"

Asunción, 15 oct (EFE).- El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, afirmó este martes luego de la victoria por 2-1 frente a Venezuela, que la Albirroja se está recuperando y "ahora es un rival a vencer" aunque para llegar al Mundial de 2026 deberán superar desafíos "difíciles".

"Ahora somos un rival a vencer y si este esfuerzo que hicimos en estas cuatro fechas nos parece mucho, si no hacemos más esfuerzo en lo que viene, no nos va a alcanzar, no vamos a llegar", dijo Alfaro en una conferencia de prensa luego del encuentro con la Vinotinto por la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Alfaro calificó el duelo como "muy difícil" y "complejo", que requirió de "mucha determinación" de sus seleccionados de quienes reivindicó su coraje para superar la adversidad que significó empezar el partido con el marcador en contra.

"Los jugadores salieron con esa actitud, con esa determinación, con ese coraje y lo dimos vuelta, no de prepo, para mí lo dimos vuelta con fútbol", dijo el argentino que con la Albirroja ya ha conseguido dos empates a ceros con Uruguay y Ecuador y una victoria por 1-0 ante Brasil.

El entrenador aseguró que las cuatro últimas fechas con la selección a su mando, en las que no ha perdido, "no quiere decir absolutamente nada" sino solo que recuperaron terreno, pero que el reto es mantenerse en la pelea por clasificar.

"Antes el desafío era llegar, ahora el desafío es mantenerse", indicó al referirse a que Paraguay entró en zona de clasificación en sexto lugar, con 13 puntos.

Confiado del talento de sus seleccionados, Alfaro manifestó que el plantel recuperó su garra y "capacidad de lucha" y en el duelo con Venezuela agregaron "disciplina en el ataque" que se tradujo en el doblete del triunfo de Antonio Sanabria.

Pese al buen resultado, el estratega señaló que su equipo está en proceso de formación y que se vienen pruebas difíciles como el encuentro con Argentina pactado para el próximo 14 de noviembre, un desafío que asumirán con humildad, sencillez y "tratando de crecer".

"Qué linda prueba, hermosa prueba, difícil sí, absolutamente difícil, pero hermosa prueba", admitió el técnico que agregó que el partido con el campeón del mundo será "tan complicado como los anteriores" al recibir a un equipo "rebosante de jerarquía".

Alfaro precisó que en el camino de las eliminatorias sudamericanas a su equipo le esperan "lindos desafíos".

"Con mucho orgullo y con mucha humildad trataremos de decir que Paraguay está de pie", zanjó. EFE