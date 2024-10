Activista María Galindo: Para Morales el estupro era parte de su ejercicio y exhibición de poder

La Paz, 16 oct (EFE).- La feminista boliviana María Galindo denunció en una entrevista con EFE que el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) cometió "estupro continuado" durante su Presidencia como "parte de su ejercicio y exhibición de poder", y presuntamente lo hizo con una "serie de jóvenes provenientes de los movimientos campesinos e indígenas".

Galindo habló este miércoles con EFE sobre la reciente investigación de la Fiscalía a Morales en un caso de "trata de personas" y "estupro", que supuestamente involucraría la "violación" de una menor con la que habría tenido un hijo.

Para la activista, el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) es un "depredador", e indicó que ella junto a su colectivo 'Mujeres Creando' denunciaron por años las "violaciones" de Morales, y también recibieron las denuncias de otras supuestas "víctimas".

"De otra joven teníamos fotos y relatos, pero Morales huyó y se la llevó como accesorio político, tenemos un certificado de nacimiento producto de las relaciones con la menor, pero la víctima desapareció", manifestó.

En la sede de 'Mujeres Creando' en La Paz, institución que provee alojamiento y ayuda legal a víctimas de violencia machista, Galindo también habló de la "instrumentalización" de las mujeres en la pelea de Morales con el presidente del país, Luis Arce, por el control del MAS y el Ejecutivo.

"Estamos conscientes que el caso es un utilitarismo patriarcal para quitar a Evo Morales de una candidatura, pero eso no quita la veracidad de la demanda de justicia", sentenció la psicóloga y activista militante del feminismo radical.

"Hay complicidad en el sistema, el gabinete y dirigentes conocían estos hechos", dijo refiriéndose a las acusaciones contra Morales.

Consideró que los hechos por los que se investiga a Morales se debieron a una "transacción política clientelar" en la cual familiares entregaban a las menores a cambio de "favores políticos" u "obras" en sus comunidades.

"Era para decir yo soy el caudillo, yo soy el jefe", sentenció Galindo y comparó a Morales con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunciado por su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo por abusar sexualmente de ella desde que tenía 13 años.

Sobre la reciente denuncia de una mujer contra el presidente Arce por acoso y abuso de poder a cambio, supuestamente, de ser nombrada viceministra, Galindo dijo que independientemente de que pareciera una "puesta en escena" por parte de los sectores fieles a Morales, "la pregunta no es si es cierto o no".

"La mujer (denunciante) ha demostrado el decálogo para trabajar en el Estado", indicó.

"Las mujeres estamos tomando los espacios públicos producto de nuestra lucha, y lo estamos pagando con nuestros cuerpos, dignidad y con nuestras vidas", añadió.

Para Galindo, muchas mujeres que trabajan en el Gobierno solo son "un cuerpo disponible" para los hombres con poder, y para que esto cambie deben "despatriarcarlizarse" todos los espacios.

A su juicio, "la justicia patriarcal no funciona ni en España, Francia o Bolivia" y se debe construir "una justicia feminista e indígena" para que no ocurran estos crímenes.

"La Policía no toma en serio la denuncia de estupro, siempre dicen que seguro estaba con su enamorado", señaló.

Mencionó que los delitos de los que se acusa a Morales ocurrieron porque eran niñas indígenas y campesinas, y que las consideraba como "cuerpos violables" y sin consecuencias.

"No puede ser que el Grupo de Puebla respalde a un hombre que hace esto con mujeres que cree dignas de ser violadas, porque son mujeres indígenas campesinas", enfatizó.

Para la activista hay una "visión muy romántica" de la comunidad internacional hacia Morales e insistió sobre sus supuestos crímenes, "no es que no lo sepan, es que no lo quieren saber".

Sin embargo, consideró que Morales ya no tiene tanto poder como antes y que al no asistir a la declaración solicitada por la Fiscalía sobre el caso de "estupro" y "trata de personas", perdió "credibilidad".

Sobre la crisis oficialista, apuntó que "Morales como todos los caudillos de la historia, (Adolf) Hitler, (Francisco) Franco, (Fidel) Castro, no quiere ceder un milímetro de poder, quiere ser el próximo candidato del MAS y si no lo logra lo quiere destrozar".

Esteban Biba