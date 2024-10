Temas del día de Internacional del martes 15 de octubre de 2024 (14.00 GMT)

ORIENTE MEDIO

Beirut/Jerusalén/Teherán - Israel continúa bombardeando Gaza y mantiene los enfrentamientos con Hizbulá en el sur del Líbano, mientras sigue evaluando cómo será su respuesta militar a los ataques iraníes del 1 de octubre pasado, tras informaciones en Estados Unidos de que se centrará en "instalaciones militares".

- Al menos 55 personas murieron y otras 329 resultaron heridas en la Franja de Gaza por los ataques de Israel en el último día, según el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás.

- Más del 25 % del territorio del Líbano se encuentra bajo órdenes de evacuación del Ejército israelí y sus habitantes han sido forzados a abandonar sus hogares, según ACNUR.

- Miles de iraníes encabezados por el presidente del país, Masud Pezeshkian, asistieron este martes el funeral del general de brigada de la Guardia Revolucionaria Abbas Nilforushan, asesinado en un ataque israelí en Beirut.

VENEZUELA DERECHOS HUMANOS

Ginebra - La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.

- Representantes de la oposición mayoritaria de Venezuela presentan en la OEA un informe con "pruebas" sobre las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado -que dio la reelección a Nicolás Maduro- señalan de fraudulento. (Texto)

EEUU ELECCIONES

Washington - La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, protagoniza una intensa agenda de eventos en Míchigan para atraer el voto de la comunidad afroamericana, mientras su rival, el expresidente Donald Trump, celebra un mitin en Georgia, donde hoy arranca la votación anticipada.

Nevada (EE.UU.) - Inmigrantes latinos en Nevada (EE.UU.) piden voto consciente a los hispanos que ejercerán su derecho en las presidenciales de noviembre e instan a la comunidad a elegir representantes que también aborden sus necesidades. Por Monica Rubalcava

- Se enviará también información sobre el flujo de inmigrantes a California.

Annandale (EE.UU.) - Lejos de los focos, los programas de televisión y los grandes eventos, las bases del partido republicano y las del demócrata pugnan en los mercados agrícolas de Estados Unidos por captar el voto de los electores que pueden definir unas elecciones que se prevén muy ajustadas. Por Esteban Capdepon Sendra.

MÉXICO GOBIERNO

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el ‘US-Mexico CEO Dialogue’, un diálogo con empresarios mexicanos y estadounidenses, para garantizarles que sus inversiones están seguras pese a la reforma judicial y abordar la revisión del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

EVO MORALES

Cochabamba (Bolivia) - Los seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) intensifican las protestas con medidas de fuerza, como el bloqueo de vías de tránsito, contra una eventual orden de captura del exmandatario y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), a quien la Fiscalía investiga por la presunta comisión de trata de personas y estupro.

COREA CONFLICTO

Seúl - Corea del Norte voló hoy tramos de carretera que conectan su territorio con el Sur, a lo que Seúl respondió disparando cerca de la frontera, en un nuevo episodio que eleva el clima de tensión en la península, ya caldeado tras las acusaciones norcoreanas de hace unos días de que el sur envió drones sobre su territorio.

PORTUGAL JUSTICIA

Lisboa - El juicio por el colapso hace una década del Banco Espírito Santo, uno de los mayores procesos de la historia de Portugal, comenzó este martes con escenas de tensión ante la sede del Tribunal Central Penal de Lisboa, donde uno de los afectados increpó al principal acusado, Ricardo Salgado, el que fuera presidente de la entidad.

PREMIO PLANETA

Barcelona - El jurado del Premio Planeta de Novela, el de mayor dotación de las letras hispanas, al que se han incorporado este año la escritora Luz Gabás y la académica Eva Giner, da a conocer al ganador y al finalista de la 73 edición del galardón, en el transcurso de la tradicional velada literaria en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, este año presidida por los Reyes de España.

PARAGUAY TURISMO

San Cosme y Damián (Paraguay) - La misión de San Cosme y San Damián, erigida por los jesuitas en el departamento de Itapúa (sur), busca ser incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y mantener así viva una historia en la que se mezclan las creencias indígenas con la ciencia del religioso y astrónomo Buenaventura Suárez. Por Laura Barros

AGENDA INFORMATIVA

AMÉRICA

14:00h.- Washington.- EEUU JUSTICIA.- El Tribunal supremo estadounidense examina el caso "Bouarfa vs. Mayorkas", sobre el derecho de un demandante de asilo a obtener una revisión de su caso cuando su solicitud haya sido denegada por criterios no discrecionales.

14:30h.- Washington.- EEUU DINAMARCA.- El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, recibe a su homólogo danés, Troels Lund Poulsen.

18:30h.- Washington.- EEUU DEFENSA.- Rueda de prensa de la subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh.

17:00h.- Washington.- VENEZUELA CRISIS.- Representantes de la oposición mayoritaria de Venezuela presentan en la OEA un informe con "pruebas" sobre las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado -que dio la reelección a Nicolás Maduro- señalan de fraudulento. (Texto)

19:00h.- Washington.- EEUU DEFENSA.- La subsecretaria de Defensa estadounidense, Kathleen Hicks, habla sobre las prioridades del Pentágono en el foro ´Smart Women Smart Power´.

20:30h.- Washington.- UCRANIA GUERRA.- La premio Nobel de la Paz Oleksandra Matviichuk habla en el centro de pensamiento Atlantic Council sobre la ofensiva rusa y las amenazas contra la democracia en Ucrania.

Mendoza (Argentina).- AMÉRICA DEFENSA.- Continúa la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) en la ciudad argentina de Mendoza, donde los ministros de Defensa y altos representantes de 23 de países del continente debaten cuestiones de seguridad regional. (Texto)

La Paz - EVO MORALES - Bloqueo de carreteras en Bolivia por la posible orden de detención contra el expresidente Evo Morales.

Santiago.- CHILE CORRUPCIÓN.- El Senado de Chile inicia el juicio político por dos casos de corrupción contra los ya ex jueces de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. (Texto)

Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- El juicio contra el agresor de Salman Rushdie, escritor que sufrió un intento de asesinato en agosto de 2022 mientras daba una conferencia en Chautauqua y perdió un ojo en el incidente, comienza en esa misma localidad con la selección del jurado. (Texto)

Nueva York.- RUBÉN BLADES.- El Lincoln Center de Nueva York inaugura una exposición sobre la carrera del cantautor panameño Rubén Blades con objetos personales, desde programas de Broadway hasta sus cartas con el legendario Lou Reed. The New York Public Library for the Performing Arts.

Miami - SEMANA BILLBOARD - La Semana de la Música Latina de Billboard celebra su 35 aniversario en el teatro Jackie Gleason de Miami Beach (Florida, EE.UU.) con la participación de estrellas como Bad Guyal, DANNA, Danny Ocean, Gloria Estefan, María Becerra, Peso Pluma, o Fat Joe, entre muchos otros artistas. (Del 14 al 18 de octubre).

Nueva York - EEUU ÓPERA - Estreno en la MET Ópera de "Ainadamar", ópera que cuenta la vida y muerte de Federico García Lorca, escrita por el argentino Osvaldo Golijov. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Nueva York - EEUU MODA - Victoria's Secret realiza su famoso desfile de lencería después de un parón de cinco años con 'ángeles' como Tyra Banks y Gigi Hadid, y cantantes como Cher, Lisa y Tyla, finalmente escenificando su regreso tras la pandemia de covid-19 y varias polémicas. (Texto) (Foto)

Quito - ECUADOR ENERGÍA - La Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana y Ecuacier celebran el primer Congreso de Generación y Energía Renovable. (Texto)

Santiago de Chile - CHILE CORRUPCIÓN - El Senado de Chile inicia el juicio político por dos casos de corrupción contra los ahora exjueces de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. (Texto)

Sao Paulo - BRASIL MINERÍA - La minera brasileña Vale, uno de los mayores exportadores y productores de hierro del mundo, divulga su informe de producción y ventas del tercer trimestre del año. (Texto)

Río de Janeiro - BRASIL AGRICULTURA - El Gobierno brasileño divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 2024. (Texto)

Sao Paulo - BRASIL MÚSICA - Paul McCartney se presenta en el Allianz Parque de São Paulo como parte de su “Got Back Tour”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz - EVO MORALES - Bloqueo de carreteras en Bolivia por la posible orden de detención contra el expresidente Evo Morales.

Nueva York - CITIGROUP RESULTADOS - El banco estadounidense Citigroup publica sus resultados del tercer trimestre. (Texto)

Nueva York - BANK OF AMERICA RESULTADOS - Bank of America publica sus resultados del tercer trimestre. (Texto)

Nueva York - UNITED HEALTH RESULTADOS - La aseguradora estadounidense United Health publica sus resultados del tercer trimestre. (Texto)

Nueva York - JOHNSON & JOHNSON- La multinacional de productos de cuidado personal y farmacéuticos Johnson & Johnson divulga sus resultados del tercer trimestre. (Texto)

Nueva York - GOLDMAN SACHS RESULTADOS - La entidad financiera estadounidense Goldman Sachs publica sus resultados del tercer trimestre y acumulados. (Texto)

Bogotá - COLOMBIA INDUSTRIA - El Gobierno colombiano divulga el Índice de Producción Industrial (IPI) correspondiente a agosto. (Texto)

Lima - PERÚ PRODUCCIÓN - El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta el reporte sobre Producción Nacional de Perú hasta agosto de 2024. (Texto)

Lima - PERÚ EMPLEO - El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú publica el informe sobre Situación del mercado laboral en Lima Metropolitana, en el periodo de julio-agosto-septiembre de 2024. (Texto)

Montevideo - URUGUAY AVIACIÓN - Se inaugura el Aeropuerto Internacional de Melo, uno de los ocho que la empresa Aeropuertos Uruguay maneja en el país suramericano. (Texto) (Foto)

EUROPA

10:00h.- Bruselas.- UE PARTIDOS.- Presentación de la Alianza de Izquierdas Europeas por los Pueblos y el Planeta, en la que está Podemos. (Texto)

10:00h.- París.- FRANCIA LITUANIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne en el Elíseo con el jefe del Estado de Lituania, Gitanas Nauseda. (Foto)

10:30h.- Varsovia.- POLONIA MIGRACIÓN.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, presenta en una reunión del Consejo de Ministros su nueva estrategia migratoria, y cuyo elemento central es la suspensión temporal del derecho de asilo. (Texto) (Foto).

11.00.- Ginebra - VENEZUELA DERECHOS - La Misión Internacional de la ONU para Venezuela presenta un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos en el país suramericano cometidas en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas el pasado julio. (Texto)

13.15.- París.- NOTRE DAME- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, informa de las últimas novedades sobre la transformación de las inmediaciones de la catedral de Notre Dame de la capital gala en un espacio verde, cuando falta un para que finalicen los trabajos previstos. (Texto)(Foto)(Vídeo).

El Cairo.- ESPAÑA EGIPTO - El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llega a El Cairo para una visita oficial que se desarrollará el miércoles y jueves. (Texto).

París - FRANCIA PARTIDOS - La líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen testifica por segundo día en el juicio por presunta financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo. (tEXTO)

París.- FRANCIA ARTE.- El Louvre presenta dos nuevas exposiciones temporales, una dedicada a la representación de la locura en el arte desde la Edad Media hasta el Romanticismo y la muestra 'Revoir Watteau', con motivo de la restauración del 'Pierrot', también conocido como 'Gilles', de Antoine Watteau (1684-1721). (Texto) (Foto) (Vídeo).

París.- FRANCIA ARTE.- El museo de las Artes Decorativas de París propone una mirada sobre la representación de la intimidad, desde el retrato de las habitaciones según la pintura o la mirada de fotógrafos como Henri Cartier‑Bresson o Nan Goldin, a las imágenes en las redes sociales.

París.- FRANCIA REVOLUCIÓN.- El Museo de la Historia de París presenta una exposición dedicado al periodo 1793-1794, "Un año revolucionario".

Dijon.- OIV VINO.- La Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV) celebra su 45 Congreso Mundial.

