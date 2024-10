VÍDEO: Toni Bou: "Mi secreto es siempre mirar hacia delante, ya miraré atrás cuando me retire"

El piloto de trial español Toni Bou, poseedor de 36 títulos mundiales 'outdoor' e 'indoor', admite que su secreto es "siempre mirar hacia delante", aunque reconoce que ha tenido "bloqueos mentales" y "dudas", al mismo tiempo que reivindica que, "por números está claro que sí", debería estar en el debate de mejor deportista español de la historia.

"Siempre he dicho que la sensación del 2007, tu primer título, cuando consigues cualquier cosa en la vida por primera vez, es diferente. Evidentemente, 36 veces son muchas, pero todos los títulos son especiales, siempre diferentes", valoró el de Piera, de 37 años, en una entrevista a Europa Press sólo 48 horas después de proclamarse campeón del mundo de trial por 36º ocasión.

Un título conquistado en Andorra, y que colocará junto a muchos que guarda su padre. "Es bastante más ordenado que yo y lo tiene todo bien puesto", bromeó. "Lo acabé ganando en las últimas dos zonas. Le di la vuelta a la carrera, también por fallo de otros y por acierto mío a final de carrera. Fue muy emocionante la última zona. Sí que había ganado en casa, pero nunca tan apretado. Es una noche que me va a quedar marcada", confesó.

"Ha sido un año muy bueno. Sufrimos mucho en varias partes de la temporada, no estaba cómodo con la moto, no me sentía bien. Este invierno hemos trabajado muy bien y nos hemos notado superbien. Ahí están los números. En el 'outdoor' hemos ganado 11 de 12 y en 'indoor', 5 de 5. Es una de mis mejores temporadas, muy consistente. Las sensaciones han sido superbuenas", analizó Bou, satisfecho con su rendimiento.

Sin embargo, no se atreve a ponerse un diez, al no ser su mejor temporada. "Sí, ha sido una de las mejores. Me pondría un 8 ó un 9. Un 10 nunca no me lo pondría, ni aunque gane todas las carreras, porque siempre se pueden hacer mejor las cosas. Evidentemente, no eres el piloto que tenía 25 años, y poder mejorar alguna 'cosita' es algo superdifícil, y ver que eres tan consistente es muy positivo", aplaudió.

"EL OBJETIVO DE LOS 40 TÍTULOS NO ES SÍ O SÍ, SINO NO PARARÍA NUNCA"

Y es que la exigencia es una de las claves del éxito de Bou. "Cada año es más complicado, porque solo optas a repetir, no a un objetivo nuevo, que es una gran motivación. Para mí, lo es luchar para volver a conseguirlo, lo que más me gusta es mi día a día y eso es lo que hace todo más fácil", explicó su manera de afrontar cada temporada, después de extender su dominio en la disciplina de manera incontestable desde 2007.

"Me gusta entrenar, me gusta el reto contra mí mismo de intentar mejorar y eso es lo que hace que me esté motivado para ser mejor. No estoy cada día pensando en mejorar para ganar otro título. Mi objetivo siempre era ganar, darlo todo, y eso no ha cambiado. En cada carrera salgo a dar el máximo, salgan bien o no salgan bien las cosas", agregó.

Y por eso, le "encantaría ganar 40 títulos". "Siempre digo que ya he conseguido mucho más de lo que había soñado, pero la vida está para ir a por objetivos, para tener motivaciones. No es un objetivo sí o sí, porque ya lo hice con el 15, el 20, el 30, y si no, no pararía nunca. Pero sí me pasa por la cabeza. Ya pensé que el 30 podría ser mi techo. Esto lo marcará un poco las lesiones y las ganas de querer seguir, no soy mucho de números, sino de lo que me marque el cuerpo", valoró.

Pero no es una obsesión, el mayor premio de Bou es disfrutar del día a día, y cuando eso no ocurra, será el momento de dejarlo. "Creo que el trial está preparado para cuando lo deje", reflexionó. "Evidentemente, habría marcado una época y espero que haya servido para mejorar el deporte, esa es la intención. Seguiré vinculado a esto y espero poder seguir disfrutando de este deporte", deseó.

"Rivales hay. Es verdad que ha habido un cambio de generación respecto a mi rivalidad con Adam (Raga). Han ido llegando los pilotos jóvenes, que están perdiendo, pero tienen que llegar a ese punto de madurez, donde nosotros también, evidentemente, bajamos. Entonces, estamos llegando a un punto que será emocionante, en los próximos años. Por eso, hay que disfrutar cada momento, y lo estamos haciendo", añadió.

"HE TENIDO BLOQUEOS MENTALES Y DUDAS"

A pesar de su carácter algo introvertido, Bou reivindicó su papel dentro del debate sobre el mejor deportista español de la historia. "Por números está claro que sí debería estar, pero es un deporte minoritario, hay que saberlo", admitió. "Los números son los números y aquí cada uno lo tiene que valorar, pero luchar contra el tenis, la F-1 o el fútbol, están muy lejos", agregó.

"Estar en el Repsol Honda me ha abierto muchas puertas, me ha dado a conocer mucho más, sin eso no podría haber ganado 40 más y a lo mejor no me conocerían lo que me conocen ahora, hay que valorar las cosas. Tengo un carácter que en parte así me gusta, porque me conocen, pero no me molestan, así que es una combinación muy buena. Ya he conseguido mucho más de lo que esperaba, lo valoro y lo disfruto a mi manera", celebró.

Bou gana el Mundial 'outdoor' e 'indoor' desde 2007, sin interrupción, con una superioridad evidente y pasmosa. Es un piloto ganador, y con eso se "nace". "Después te construyes y te perfeccionas. Pero esas ganas de ganar siempre se nace con ellas, hay que tener ya algo dentro. Mi secreto es que siempre miro hacia adelante, quiero más, ya tendré tiempo de mirar atrás cuando me retire", avanzó.

"El factor mental es determinante, para mí ya lo era cuando competía contra Adam con 20 años. No sé quién ganaría si me enfrentara al Toni de 20, 21, 22 años, depende de cómo lo gestionara, la cabeza es muy importante, creo que en ese momento ya tenía buena cabeza y gestionaba muy bien las carreras", explicó sobre su fortaleza mental.

El de Piera ha ido forjando esa resistencia a pesar de sufrir "bloqueos mentales". "Un deportista siempre tiene dudas, siempre pasan cosas y siempre tienes que saber encontrar el camino para poder solventarlas, para poder recuperar esa confianza. Te diría que siempre tengo confianza y que no voy a fallar, pero eso es imposible. Yo he ganado 18 años consecutivos, 36 títulos, y tengo dudas. Y lo importante es saber solucionarlas", reveló.

"Mi mayor miedo son las lesiones, no estar bien físicamente, no por retirarme, sino por lo que viene después. Hay cicatrices que duran toda la vida y no solo las físicas, sino cosas que molestan y hay que cuidar, porque cuando te retiras queda mucha vida por delante", reflexionó, porque el hambre por ganar no le preocupa. "Si pasa, será porque ya no llego a más o porque se ha acabado y será el final", comentó.

Porque Toni Bou no continúa compitiendo por "ganar o no ganar", sino porque se lo pasa "bien en el día a día". "Y me imagino que el día que no puedas practicar este deporte es porque es una lesión, o porque físicamente ya no llego a más", manifestó, antes de afirmar que se ve "probando otras disciplinas" como el enduro extremo. "Sería difícil, porque no está Honda metida y yo estoy vinculado hasta el final de mi carrera con Honda", concluyó.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/913419/1/toni-bou-secreto-siempre-mirar-delante-ya-mirare-atras-cuando-me-retire

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06