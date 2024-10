El exempleado bancario italiano que 'espió' más de 6.000 cuentas: "Lo hice por curiosidad"

Roma, 13 oct (EFE).- El exempleado bancario italiano investigado por acceder a más de 6.000 cuentas corrientes, incluida la de la primera ministra, Giorgia Meloni, y otros políticos, junto a deportistas y famosos, asegura que lo hizo "por curiosidad" y que no transmitió a nadie esa información confidencial.

"Lamento lo sucedido y pido disculpas al banco, a todos los compañeros, a los clientes, consciente de que me equivoqué pero al mismo tiempo seguro de que los datos que vi no sólo no fueron cedidos a terceros sino que obviamente no están en mi memoria", escribió al banco Intesa Sanpaolo antes de ser despedido en agosto pasado, en una carta que recogen los medios locales.

Vincenzo Coviello, de 52 años, está siendo investigado por la Fiscalía de Bari (sur) por acceso abusivo a sistemas informáticos e intento de obtención de "información de interés para la seguridad del Estado", además de violación de la privacidad y del secreto de datos sensibles, tras acceder a las cuentas de decenas de políticos y cargos públicos, empresarios, militares, policías, deportistas y personajes del mundo del espectáculo.

Entre febrero de 2022 y abril pasado, cuando la red de seguridad cibernética del banco advirtió anomalías, fueron presuntamente 'espiados' más de 3.500 clientes de 679 sucursales de Intesa Sanpaolo, en un caso muy mediático que está generando una gran controversia.

Además de las cuentas de Meloni, Coviello también accedió a las de su expareja, el periodista Andrea Giambruno, y su hermana, Arianna, junto a sus ministros de Turismo, Daniela Santanché, y Defensa, Guido Crosetto.

"Espero claramente que la justicia nos dé una explicación en algún momento", dijo anoche Meloni, al ser preguntada sobre el asunto en una entrevista televisiva, en la que añadió: "Soy la persona más vigilada de Italia. Mi vida ha sido escaneada y no se ha encontrado nada. Quizá por eso estoy tan fichada".

"Los grupos de presión no aceptan tener en el Gobierno a alguien a quien no se pueda chantajear. Así que quizá intenten quitárselo de en medio por otros medios. Me temo que no lo conseguirán", añadió.

En su carta, publicada por la agencia Agi, el exempleado bancario reconocía que tenía una "curiosidad compulsiva" y asumía "la responsabilidad de los daños económicos y reputacionales que el banco pudiera tener que abonar como consecuencia de los hechos que motivan el expediente disciplinario".

Además de Meloni, Coviello accedió a las cuentas de seis antiguos primeros ministros (Mario Draghi, Enrico Letta, Matteo Renzi, Silvio Berlusconi, Massimo D'Alema y Giualiano Amato), revela este domingo el diario 'Repubblica', que explica que consultó también bases de datos de tarjetas de crédito.

Además, repitió los accesos en varias ocasiones y con algunos se entretuvo más, como con Giambruno y la diputada Marta Fascina, la última pareja de Berlusconi, además de con este, en cuyas cuentas entró incluso el mismo día de su fallecimiento, el 12 de junio de 2023.

Precisamente el hecho de acceder a los datos de personas los mismos días en que éstas aparecían en los medios de comunicación ha llevado a los investigadores a pensar que se trata de "la obsesión de un empleado que ha cambiado bases de datos hiperconfidenciales por un motor de búsqueda", aunque la investigación continúa y no se descarta "una posible red de cómplices", añade el diario.

"Creo que hay funcionarios, empleados públicos y privados, que se llevan ilegalmente información y la venden en el mercado. ¿A quién? Esa es la respuesta que estamos esperando", dijo anoche Meloni. EFE