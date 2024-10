México afirma que las relaciones con España "continúan" tras la exclusión del rey de la toma de posesión

El ministro de Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, ha afirmado este martes que las relaciones con España "continúan" tras la polémica surgida entre ambos países a raíz de la exclusión del rey Felipe VI de la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, al recordar que el monarca no había pedido perdón por la conquista de América. "De carácter comercial, turístico, cultural, científico, deportivo, esas continúan. Van a seguir desarrollándose porque esa es la naturaleza. Además, el pueblo de México, es un pueblo que siempre ha sido hospitalario y amistoso", ha afirmado De la Fuente en referencia a España durante una comparecencia en el Senado, según el portal de noticias mexicano Animal Político. Además, ha asegurado que no ha existido un desaire internacional hacia Sheinbaum después de que España se negase a asistir al mencionado acto en respuesta a la exclusión de Felipe VI. "No les voy a decir yo las cifras de los jefes de Estado que vinieron a otras tomas de posesión en el pasado, pero no confundan por favor los jefes de delegación acreditados con los jefes de Gobierno, porque esa es una condición elemental. Fíjense ustedes que por ejemplo a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum vinieron acreditadamente 105 delegaciones", ha añadido.

