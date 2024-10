Boris Izaguirre da un 'toque de atención' a la Reina Sofía: "Es muy fácil quedarse del lado del poder"

Noche especial para Mar Flores, que este martes ha recibido en Madrid el 'Premio Diamante de la excelencia' de la Asociación Española del Lujo por su trayectoria como icono de moda y lifestyle. Y a su lado, un orgulloso Boris Izaguirre, que ha hablado como nunca sobre su relación con la modelo: "Es muy cariñosa y muy afectiva. Yo la conozco desde hace muchos años y la verdad es que creo que le debo parte de mi fama televisiva precisamente a Mar". "Y muchas veces hicimos comentarios, a veces quizás un poquito bruscos, sobre ella en 'Crónicas Marcianas', pero es cierto que ella inmediatamente respondió con muchísimo amor y con muchísimo afecto" ha revelado. Ante el nacimiento en apenas dos meses del primer hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, el comunicador asegura que Mar marcará época cuando nazca su nieto: "Va a iniciar un tipo de abuela, la abuela fantástica, la abuela estupenda". "Y lo más maravilloso de todo eso es que ese nieto va a unir dos dinastías, que es lo maravilloso de esta historia. Entonces yo creo que así como existe el 14 de octubre de 1492, también existe el 27 de junio de 2024, que es cuando salió a la luz esta noticia del embarazo de Alejandra y Carlo" apunta con una sonrisa, haciendo mención a que con la llegada al mundo del bebé la modelo y Terelu Campos se convertirán en familia. Sobre cómo es la relación de Mar con Alejandra, Boris prefiere mostrarse cauto "porque eso es mejor que lo respondan ellas", pero sí ha confesado que le parecen una pareja "estupenda" y cree que los medios de comunicación deberían darles un respiro: "Hay que dejarlos un poco ser, yo creo que precisamente porque van a generar esa unión de dinastías que a todos nos parece una noticia fantástica". No es el único tema de la actualidad sobre el que se ha pronunciado, ya que el venezolano también ha dado su opinión sobre la filtración de los audios del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey hablando de la Reina Sofía. Asegurando que no le da ningún tipo de credibilidad a los rumores que relacionan a la Emérita con Alfonso Díez, al que define como "un caballero que se portó muy bien con su esposa, Cayetana de Alba", Boris apunta que la madre de Felipe VI "no ha tenido mucha suerte en ese sentido porque no podemos decir que el Rey Juan Carlos haya sido un caballero con ella". Sin embargo, reconoce que si le hiciésemos decantarse por Don Juan Carlos o Doña Sofía "me pones en un aprieto porque en realidad no me decanto por ninguno de los dos". "En ese tipo de parejas es cierto que es muy fácil establecer complicidades. En ese tipo de poder, es también muy fácil quedarse de un lado, que es el del poder" sentencia, convencido de que la Emérita podría haber hecho otra cosa en lugar de aguantar al lado del Rey ante sus presuntas deslealtades. Sobre el papel de Bárbara Rey, Boris cree que "aunque puede ser muy señalada por haber hecho chantajes y las grabaciones y todo eso, en el fondo también es cierto que es una mujer que probablemente se vio envuelta en una espiral de la que perdió el control". Y muy sincero aplaude lo que ha hecho Ángel Cristo porque "ha permitido que esto al final se haga público, que ha debido haberse hecho público mucho antes, y precisamente no de la mano del hijo, que es como la última persona en el eslabón, sino que los propios protagonistas, o el Estado, o España, o los ciudadanos españoles, hemos debido haber recibido esta información, porque hemos pagado parte de esa información, la hemos debido haber recibido de otra manera y mucho antes" afirma rotundo. Por último, el colaborador ha "respaldado" las palabras de apoyo de la Ministra de Defensa Margarita Robles a la Reina Sofía en su reaparición tras el escándalo, asegurando que le pareció "extraordinario" que destacase su intachable papel institucional ante esta desagradable polémica de los audios del Emérito y la vedette.

