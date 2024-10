BBVA defiende la OPA al Sabadell: el riesgo ahora es tener bancos "demasiado pequeños para dar la talla"

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha defendido la OPA que ha anunciado para fusionarse con Banco Sabadell en que el riesgo "más apremiante" ha dejado de ser que los bancos sean "demasiado grandes para caer" por el que sean "demasiado pequeños para dar la talla". Este mensaje es uno de los que ha trasladado en una columna de opinión que ha publicado este miércoles el Financial Times y que han recogido el diario 'Expansión' y Europa Press. Torres manda este mensaje enmarcándolo en el contexto europeo, donde afirma que las fusiones y adquisiciones han vuelto a cobrar protagonisto, puesto que no solo está sobre la mesa la oferta de BBVA por el Sabadell, sino que Unicredit también se ha hecho con una participación en el banco Commerzbank. "Lo que Europa necesita ahora mismo son bancos más grandes", defiende el presidente de BBVA, una idea que enlaza también con la reciente publicación del informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea y con el de Enrico Letta, publicado en primavera y que versa sobre el mercado único. En ambos casos, la conclusión --asegura Torres-- es que Europa "necesita urgentemente empresas más grandes para competir a escala global en sectores cruciales y apoyar así el crecimiento económico y la generación de empleo y recursos para sostener el modelo social europeo". Sin embargo, afirma que Europa "se ha quedado atrás" y utiliza el ejemplo del sector financiero, puesto que actualmente no hay ningún banco europeo entre las 25 mayores entidades del mundo por capitalización bursátil, un ránking que está liderado por bancos estadounidenses y chinos y con presencia de entidades indias, japonesas, canadienses o australianas. "Además, la competencia llega desde fuera del sector bancario tradicional, incluyendo los grandes gigantes tecnológicos. Y ninguno de estos grandes disruptores es europeo", agrega. Por ello, sostiene la necesidad de contar con bancos "más grandes" por la "estrecha relación" entre escala, rentabilidad, capacidad para invertir en tecnología e innovación, por la "fortaleza" para financiar la economía real y apoyar el crecimiento del PIB y para apoyar las inversiones que se necesitan ante el reto climático. Para avanzar en estas fusiones y adquisiciones dentro de Europa, Torres cree que las autoridades "deben facilitar y retirar las barreras" que permitan una "consolidación interna u operaciones internacionales", si bien precisa que apostar por estas alianzas no es un llamamiento a "relajar las normas de competencia o reducir la regulación". "Es esencial preservar una competencia efectiva. De hecho, la consolidación entre bancos tradicionales debería, en realidad, promover la competencia con el fortalecimiento de la capacidad de las entidades para competir a escala global y ofrecer más financiación y mejores servicios a sus clientes", agrega. Por el contrario, en caso de no apostar por bancos con escala y capacidad para financiar las necesidades de Europa, augura Torres, se producirán menores inversiones, una erosión de la productividad y, en último término, un "empeoramiento" de las condiciones de vida. "El riesgo regulatorio más apremiante no es que los bancos sean "demasiado grandes para caer" sino "demasiado pequeños para dar la talla", con la consiguiente falta de escala necesaria para competir y potenciar el futuro de Europa", sentencia.

