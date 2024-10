Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizarán 'The Housemaid' del director Paul Feig

Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct (EFE).- Sydney Sweeney y Amanda Seyfried serán las protagonistas de la adaptación al cine de 'The Housemaid', bajo la dirección del realizador Paul Feig, gracias a que Sweeney llegó a un acuerdo con el estudio Lionsgate, informó el medio especializado Deadline.

El guion de Rebecca Sonnenshine está basado en la novela de Freida McFadden, y Todd Lieberman ('The Muppets') producirá el proyecto a través de Hidden Pictures, mientras que Sweeney, McFadden y Alex Young ('A Good Day to Die Hard') serán los productores ejecutivos del thriller psicológico.

La historia seguirá la vida de Millie (Sweeney), una mujer que busca un nuevo comienzo en su vida al iniciarse como empleada doméstica en la casa de Nina (Seyfried) y Andrew, una pareja adinerada y de clase alta, a quien intenta esconderles su oscuro pasado.

Pronto, la mujer descubrirá que los secretos que guarda la familia son más peligrosos que los suyos.

"Parte de la diversión del libro fue imaginar al elenco mientras lo leíamos, y Sydney Sweeney y Amanda Seyfried son perfectas para Millie y Nina: ambas son misteriosas, matizadas e increíblemente hábiles para convertirse en personajes que no revelan todo de inmediato”, dijo Erin Westerman, copresidenta de Lionsgate Motion Picture Group en un comunicado a Deadline.

La novela de McFadden ha estado en la lista de los libros más vendidos del The New York Times y de Amazon durante 98 semanas y contando.

Sweeney alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su trabajo en la serie de HBO 'Euphoria', y desde entonces ha protagonizado filmes como 'Immaculate' o 'Anyone but You'. EFE

