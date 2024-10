El fondo de armario de España vive su particular prueba de nivel

La selección española de fútbol, actual campeona de Europa, vive un momento complicado para este parón a causa de las lesiones de jugadores importantes como Unai Simón, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Dani Olmo o Rodri Hernández, una situación que hace que otros futbolistas deban dar un paso adelante en responsabilidad y peso, sobre todo a la hora de sustituir al mediocentro y al lateral derecho, que no jugarán ya esta temporada. La exigencia del calendario y las lesiones se han cebado con la selección española en las últimas semanas. El MVP de la Eurocopa y uno de los mejores jugadores del mundo, Rodri Hernández, fue el primero en caer lesionado de gravedad tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla. Días después, otro de los pilares en la consecución del título continental, Dani Carvajal, sufrió otra grave lesión de rodilla que le dejará fuera durante incluso quizá más tiempo. Ambos son dos huecos difíciles de suplir ya que forman parte de la columna vertebral de Luis de la Fuente y será responsabilidad de jugadores con menos experiencia con la 'Roja' el cubrirle y hacer que no se noten estas ausencias. En el caso de Rodri, la preocupación es 'menor' por el buen nivel que ofrece Martin Zubimendi, mediocentro de la Real Sociedad y que ya demostró qué está preparado en la final de la EURO ante Inglaterra cuando tuvo que sustituir tras el descanso al jugador del City. Y el jugador formado en Zubieta estuvo a la altura y se hizo con el control del centro del campo. Ordenó, destruyó y generó a su antojo junto a Fabián Ruiz, en una clara muestra de personalidad a sus 25 años en lo que era únicamente su décimo partido internacional. Encontrar otro Rodri en el panorama futbolístico es prácticamente imposible, pero, salvando las distancias y diferencias entre el juego del madrileño y el vasco, el realista es el relevo más natural para sustituir al del City, que también necesitó una larga espera para coger el timón de la 'Roja'. "Si no se hubiera retirado de la selección Busquets no hubiéramos visto a Rodri", fueron las palabras de De la Fuente para referirse a ese relevo forzado que el combinado nacional tendrá que acometer en el puesto de pivote en los próximos compromisos. De hecho, si se compara el rendimiento de Rodri y Zubimendi con los datos de ambos en este arranque de temporada y la Eurocopa, sus registros son similares. Ambos cuentan con un gran acierto en el pase, ligeramente superior el del City --93,2% frente al 87%-- algo imprescindible para su posición, ya que deber ser los catalizadores del juego. Sin embargo, en otros aspectos vitales como son el de interceptar pases y robar con entradas, el de la Real mejora a Rodri con una entrada exitosa más y una intercepción más de media cada 90 minutos. Mientras que el desplazamiento en largo es el principal aspecto a mejorar para Zubimendi, ya que completa 2,6 pases cada 90 minutos por los 6,4 del jugador del Manchester City. MÁS DUDAS EN EL LATERAL DERECHO Menos claro parece el sustituto para Carvajal en el carril derecho. Además de la grave lesión del madrileño, la retirada de Jesús Navas ha dejado a De la Fuente sin ninguno de sus laterales diestros de la Eurocopa. Así, esta convocatoria será un buen examen para Óscar Mingueza y Pedro Porro. Si por rendimiento en el arranque de curso fuera, el jugador del Celta, al que conoce bien el seleccionador, sería el claro reemplazo de Carvajal. El catalán es uno de los principales referentes ofensivos de su equipo y, pese a ser lateral, ha participado en seis goles, el que más junto Iago Aspas de su equipo. Números que avalan que a nivel ofensivo estaría más que a la altura. Además, Mingueza promedia más de una ocasión creada por partido y completa el 21,1 por ciento de los centros que realiza. A nivel defensivo también está cumpliendo, otro de los aspectos claves de la posición de lateral derecho. Así lo demuestran la más de una recuperación y las 1,5 entradas acertadas que realiza cada 90 minutos. Números muy buenos también son los que presenta hasta el momento Pedro Porro. El lateral del Tottenham, pese a que no tiene la brillantez de Mingueza en el último pase, todavía no ha dado ninguna asistencia,1 completa el 29 por ciento de sus centros, tiene un 82 por ciento de pases y genera 1,4 ocasión cada 90 minutos. Además, mejora al del Celta en recuperaciones por encuentro (4,8) y entradas con éxito (3,9), por lo que Luis de la Fuente puede estar tranquilo con cualquiera de ellos. UNAI SIMÓN, LE NORMAND Y OLMO, BAJAS IMPORTANTES PERO DE MENOR DURACIÓN Otros dos jugadores titulares en la final de la Eurocopa 2024 que se encuentran lesionados en este momento son el guardameta del Athletic Club Unai Simón, el central del Atlético de Madrid Robin Le Normand y el mediapunta del FC Barcelona Dani Olmo. Aunque en estos casos la duración de sus respectivas lesiones es mucho menos, ocasionando un problema más de carácter inmediato que a largo plazo para el seleccionador español. Simón decidió operarse de sus problemas en la muñeca derecha después del torneo continental, en el que estuvo a un nivel notable, y desde entonces, David Raya se ha hecho con la portería española. El portero del Arsenal está en el mejor momento de su carrera, y ha demostrado en sus actuaciones ante Serbia y Suiza en el anterior parón, en los que encajó solo un tanto. Además, Robert Sánchez y Álex Remiro también están mostrando un gran nivel en estos primeros meses de temporada. En el caso de Le Normand, titular ante Serbia y Suiza, su expulsión ante los helvéticos y el traumatismo que sufrió ante el Real Madrid le han dejado fuera de esta lista. Su sustituto natural sería el central del Athletic Club Dani Vivian, aunque De la Fuente ha vuelto a contar en una convocatoria con Pau Cubarsí después de quedarse fuera de la lista definitiva para la Eurocopa. Ambos están a un gran nivel, y tanto el del Athletic como el del Barça son dos centrales de auténticas garantías para la selección. Eso sí, tienen cortes bastante diferentes. Vivian aporta mucho más contundencia a la zaga, así como velocidad y agresividad en los duelos, mientras que Cubarsí ofrece una más depurada salida de balón y un gran sentido táctico que le permite recuperar muchos balones a través de la anticipación. Por último, la baja de Dani Olmo, que estaba brillando en sus primeros partidos con el Barça, devuelve la media punta, casi con seguridad, a su ocupante al inicio de la EURO 2024: Pedri. Quizás sea la baja que menos preocupe a Luis de la Fuente, ya que tanto el canario como el catalán son dos de los mejores del mundo en esa posición, y el decantarse por uno o por otro tiene más que ver por el contexto del partido o del rival, que por su nivel de juego.

