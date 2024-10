Gazzaniga, Lewandowski y Vinícius Junior, lideran el once ideal de la jornada 9 de LaLiga

El guardameta argentino del Girona, Paulo Gazzaniga, que detuvo tres penaltis ante el Athletic Club; el delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, autor de su primer 'hat-trick' del curso ante el Deportivo Alavés; y el extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior, protagonista en el triunfo de los blancos ante el Villarreal con un gol; lideran el once ideal de Europa Press de la jornada 9 de LaLiga EA Sports. El once completo está compuesto por: Paulo Gazzaniga (Girona); Óscar Mingueza (Celta), Marash Kumbulla (Espanyol), Iñigo Martínez (Barcelona), Miguel Gutiérrez (Girona); Fede Valverde (Real Madrid), Luka Sucic (Real Sociedad), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano); Raphinha (Barcelona), Robert Lewandowski (Barcelona) y Vinícius Junior (Real Madrid). Paulo Gazzaniga (Girona) El guardameta argentino del Girona es uno de los grandes protagonistas del fin de semana. En el partido frente al Athletic Club, Gazzaniga detuvo hasta tres lanzamientos desde los once metros. El primero a Berenguer, el segundo a Iñaki Williams, y el tercero a Ander Herrera. Actuación portentosa para que su equipo pudiera sacar los tres puntos. Óscar Mingueza (RC Celta) El lateral derecho del Celta volvió a demostrar porque es uno de los jugadores de este inicio de curso. Ante Las Palmas, Mingueza se vistió de nuevo de asistente en el único gol de su equipo. Pero además, participó en 65 acciones con balón, completó 65 pases, generó tres ocasiones y disputó siete duelos. Marash Kumbulla (Espanyol) El central albano del Espanyol estuvo más que notable en la victoria de los pericos ante el Mallorca. Kumbulla marcó el primer gol de su equipo con un gran cabezazo, y además brilló en defensa con nueve despejes, dos remates bloqueados, dos intercepciones y nueve duelos ganados. Con balón, participó en 55 acciones y completó 30 pases. Iñigo Martínez (Barcelona) El central vasco del Barcelona es uno de los pilares defensivos del líder en este primer tramo de la temporada. Frente al Alavés, Iñigo Martínez estuvo imperial en los duelos, imponiéndose en el 100% de los que disputó. Además, despejó en una ocasión, e interceptó un balón y un remate. Con balón, participó en 103 acciones con balón, completó 91 pases y generó una ocasión. Miguel Gutiérrez (Girona) El lateral zurdo del Girona demostró su astucia en ataque con una acción valor gol, dejando pasar un centro de Asprillia para hacer dudar al portero del Athletic, y el balón acabó dentro de la red. Además, participó en 66 acciones con balón, completó 43 pases, generó cuatro ocasiones, centró cinco veces y completó dos regates. Además, se impuso en siete duelos e interceptó un balón. Fede Valverde (Real Madrid) El centrocampista uruguayo del Real Madrid está un punto de forma por encima de sus compañeros en estos primeros meses de competición. Frente al Villarreal fue el encargado de abrir el marcador con un golpeo desde fuera del área. Además, Valverde participó en 89 acciones con balón, completó 77 de los 80 pases que intentó, generó tres ocasiones, asistió a Vinícius en el segundo gol y se impuso en el 100% de los duelos que disputó. Luka Sucic (Real Sociedad) El mediocentro croata de la Real Sociedad se estrenó como goleador con un golazo que valió un punto ante el Atlético de Madrid. Sucic, además del zapatazo del empate, participó en 62 acciones con balón, completó 42 pases, generó una ocasión, completó dos de los tres regates que intentó y se impuso en cinco duelos. Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) El triunfo del Rayo Vallecano esta jornada ante el Real Valladolid lleva su nombre y apellidos. De Frutos fue el autor de los dos goles de su equipo en el José Zorrilla, el primero aprovechando un gran pase de Isi Palazón y el segundo tras un rechace. Además de los tantos, participó en 31 acciones con balón, completó 15 pases y dos regates, y se impuso en cinco duelos. Raphinha (Barcelona) El extremo brasileño del FC Barcelona es uno de los MVP de LaLiga EA Sports en las nueve jornadas que se llevan disputadas. En la victoria ante el Alavés volvió a estar sobresaliente. Suyos fueron dos de los pases de gol para Lewandowski en el partido. Además, participó en 48 acciones con balón, completó 25 pases y dos centros, generó siete ocasiones y remató tres veces sobre la portería babazorra. Robert Lewandowski (Barcelona) El delantero polaco ha iniciado la competición como un auténtico tiro. Frente al Alavés consiguió el primer 'hat-trick' de la temporada, que le sirve para llegar a la cifra de 10 goles. Además, remató seis veces a puerta, participó en 47 acciones de su equipo, completó 17 pases y se impuso en siete de los 10 duelos que disputó en el partido. Vinícius Júnior (Real Madrid) El extremo brasileño del Real Madrid volvió a reencontrarse con el gol tras tres partidos de sequía, y lo hizo con un derechazo imparable para Diego Conde. Además, del gol, 'Vini' remató tres veces a puerta, participó en 52 acciones con balón, realizó tres regates, generó una ocasión y completó 31 pases.

Compartir nota: Guardar