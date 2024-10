Al menos cinco heridos leves en Haifa tras el impacto de cinco cohetes lanzados desde Líbano

Al menos cinco personas han resultado heridas --cuatro leves y otra con pronóstico bueno a moderado-- por el impacto de hasta cinco cohetes lanzados desde Líbano contra la ciudad de Haifa, en el norte de Israel después de que las Fuerzas Armadas hayan reconocido un fallo en el sistema de defensa. El Hospital Rambam ha confirmado los cinco heridos y su estado, según recoge el diario 'The Times of Israel'. Los cinco han sido alcanzados por metralla del impacto de los proyectiles, según el centro sanitario, que subraya que la vida de ninguno de ellos corre peligro. Un sexto ingreso se debe a un ataque de ansiedad. Las Fuerzas Armadas israelíes han reconocido que no han podido interceptar los cohetes lanzados contra Haifa. "Se han hecho intentos de intercepción. El incidente está siendo investigado", ha apuntado un portavoz militar. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran daños por el impacto de un proyectil en el centro de una rotonda en Haifa por el impacto directo de un cohete. Por otra parte, la Estrella de David Roja israelí ha informado de un herido con pronóstico moderado a grave como consecuencia del impacto de un cohete en la ciudad de Tiberíades tras el impacto de varios proyectiles procedentes de Líbano. Mientras, en Kiryat Shmona se han detectado 15 proyectiles, algunos de ellos interceptados por las defensas antiaéreas. Por el momento no hay noticia de heridos.

