Roma y Milan cargan contra el VAR por los penaltis: "Esto no es fútbol, es un circo"

Roma, 6 oct (EFE).- La séptima jornada de la Serie A dejó dos partidos muy polémicos por las decisiones de árbitros e intervenciones del VAR: en el Fiorentina-Milan (2-1) se pitaron tres, dos a favor del Milan; y en el Monza-Roma (1-1) no se pitó uno clamoroso sobre el italiano Tommaso Baldanzi.

Pese a que le fueron pitados dos penaltis, el luso Paulo Fonseca fue muy crítico con el uso del VAR en la presente temporada y aseguró que "esto no es fútbol" debido a que cada mínimo contacto se pita.

"No quiero hablar del arbitraje. Yo amo el fútbol y no quiero contribuir a este circo. Cada cosa, cada contacto es penalti. No digo solo con el Milan, a favor o en contra, sino con todos. Esto no es fútbol·, dijo nada más terminar el duelo a DAZN.

De los tres penaltis de ese partido, ninguno acabó en gol. El francés Mike Maignan paró el que tiró la 'Fiore'; y el español David De Gea hizo lo propio con los otros dos lanzados por el francés Theo Hernández y el inglés Tammy Abraham.

Se quejó también el Roma pero por justo lo contrario. Por un penalti no pitado sobre Tommaso Baldanzi en los últimos minutos del encuentro cuando el mediapunta recibió un pisotón clamoroso. Una jugada que, en otros partidos de la presente temporada, sí se castigó con pena máxima.

"No suelo venir a hablar, pero lo que ha pasado es inaceptable, el penalti fue claro y el mundo entero lo vio", dijo el francés Florent Ghisolfi, director deportivo del Roma, a DAZN, especialmente enfadado.

"Entiendo que el árbitro puede no verlo pero ¿por qué no interviene el VAR? Exijo respeto, el Roma exige respeto, todo el mundo lo ha visto, queremos respeto. Baldanzi está furioso, sabe el penalti que ha sufrido", sentenció. EFE